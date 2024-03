Co Česku dalo 20 let v Evropské unii? Odpovídejte v dotazníku Deníku

Co si myslíte o Evropské unii? Má smysl v ní být? Jak moc nám pomáhá? Jaké výhody využíváte? Co vám na EU vadí? Česká republika letos slaví dvacet let od chvíle, kdy do evropského společenství vstoupila, a Deník.cz k tomuto výročí připravil seriál a velkou anketu, ve které se ptá svých čtenářů na praktické otázky spojené s Evropskou unií.

Co Česku dalo 20 let v Evropské unii? Odpovídejte v dotazníku Deníku | Foto: Shutterstock