Evropské volby nepřinesly změnu mocenských poměrů v Evropě, katastrofa se nekonala, říká šéfredaktorka Euractivu Aneta Zachová.

Evropa pro Čechy | Foto: Redakce

V dalším dílu pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy”, který jsme natáčeli přímo na summitu Evropské unie v bruselském sídle Evropské rady, budeme hovořit s Anetou Zachovou, známou českou odbornicí na unijní dění, o tom, jak dopadly evropské volby z celoevropského pohledu a jak v nich z v této optice obstály české politické strany.

„Čekají nás napínavá jednání,“ říká o skládání nové Evropské komise a dalších klíčových postů unie Zachová. „Marine Le Penová se zkouší stát obdobou italské premiérky Meloniové,“ uvádí o možné nové vládkyni Francie Zachová, která ovšem jako základ budoucích orgánů Unie nadále vidí stávající koalici lidovců, socialistů a liberálů, včetně hnutí ANO. „Nikdo se nedoví, jak ANO nakonec hlasovalo,“ říká Zachová o ostentativní nepodpoře Andreje Babiše a jeho europoslanců pro Ursulu von der Leyenovou. A připomíná, že hlasování o nové předsedkyni Evropské komise bude tajné.

Zdroj: Deník/Luboš Palata

Co se změní v evropské politice po evropských volbách? Budou novou vládní skupinou Zelení, nebo Meloniové konzervativci? Jaký bude osud Green Dealu? Nastartuje Evropa konkurenceschopnost svého průmyslu? Budou sedět europoslanci ANO vedle Babišem nenáviděného Progresivního Slovenska? Dokáže ODS přetáhnout do frakce Filipa Turka? Dostali se v eurovolbách do Evropského parlamentu Turkovi podobní youtubeři i v jiných zemích? Jak velkou potíží jsou volby ve Francii?

O tom a o mnohém dalším bude tento díl podcastu Evropy pro Čechy.

Podcast Deníku „Evropa pro Čechy“ o dění nejen v Evropské unii vysíláme už třetím rokem každou středu ve 12:00. Pořadem vás provází evropský editor Deníku Luboš Palata.