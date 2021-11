Facebook, Google, Twitter a další velcí technologičtí giganti ovlivňují náš každodenní život víc než si uvědomujeme. Otázkou, jak odstranit neškodlivější vlivy jejich působení, se nyní zabývá Evropská unie.

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” se šéfredaktorkou Euractivu Anetou Zachovou a evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se budeme zabývat jednáním Evropského parlamentu o vlivu Facebooku a dalších technologických gigantů na život Evropanů a na to, zda by se něco takového mělo regulovat a proč. Aniž si to totiž běžní uživatelé uvědomují, provozovatelé internetových vyhledávačů a platforem jako Facebook a Twitter a dalších pomocí algoritmů vydělávají nejen peníze, ale také ovlivňují naše chování a smýšlení a to často v tom špatném slova smyslu.