V situaci, kdy se k moci dostávají strany, které byly až na jednu výjimku od formulování české zahraniční politiky osm let odsunuty. A také v momentě, kdy nejméně dočasně přestal být prezident Miloš Zeman schopen ze zdravotních důvodů zastávat svoji funkci.

České předsednictví EU

Česko po nedávných volbách povede nová vláda. Ta bude muset čelit domácím výzvám, jako je vysoká inflace a rychle rostoucí státní dluh, přechod na nízkouhlíkové hospodářství či otázka dostupného bydlení.

Zároveň však českou vládu čeká i mnoho důležitých otázek s evropským přesahem – mimo pokračující pandemii koronaviru a s tím související ekonomickou obnovu, digitální a ekologickou transformaci jsou to například i témata bezpečnosti, migrace a hybridních hrozeb, nebo upevnění pozice EU v globálním společenství.

Nový kabinet přitom bude moci vzhledem k blížícímu se českému předsednictví v Radě EU do značné míry ovlivnit evropské snahy se s těmito výzvami vypořádat. Předsednická země má také velkou příležitost posílit svůj hlas a pozici v Evropě a zároveň prosadit některé ze svých zájmů a priorit.

Mnoho otázek

Jaké bude další směřování české evropské politiky a jak se budoucí vládní koalice bude prezentovat při jednáních v EU? Můžeme očekávat, že se nová česká vláda bude snažit posílit české postavení v EU, nebo bude zájem o evropskou agendu u nové vlády spíše menší? Jak by to ovlivňovalo pozici Česka v EU? A jak mohou nově zvolení poslanci a nová vláda přiblížit evropskou politiku blíže našim občanům? Jak se nová vláda postaví k úvahám o reformě a budoucnosti Evropské unie?

O tom, jak se s touto situací vypořádat, bude dnešní díl cyklu Café Evropa s názvem "Pozice Česka v EU po volbách – jakým směrem se bude ubírat?", které můžete od 17:30 online sledovat zde na webu, nebo na Facebooku Deníku.

Hosty debaty jsou Mikuláš Bek, předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie, Senát Parlamentu České republiky, Zuzana Stuchlíková, výzkumná spolupracovnice, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, Kateřina Šafaříková, zahraniční zpravodajka v Bruselu, Hospodářské noviny, Aktuálně.cz a RESPEKT a Ivo Šlosarčík, profesor, Katedra evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Moderátorem je Martin Vokálek, výkonný ředitel, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. Dotazy můžete klást do komentářů pod přímý přenos na Facebooku.

Debatu organizuje Evropská komise v ČR a EUROPEUM Institute for European Policy. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz.

Café Evropa v DeníkuZdroj: DeníkCafé Evropa je formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů. Organizátory debat jsou Zastoupení Evropské komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, ve spolupráci s regionálními středisky Europe Direct a Eurocentry. Cyklus diskuzí začal v prosinci 2015 a od té doby přinesl divákům přes 80 debat, během kterých měli možnost se zapojit do diskuze s experty z různých oblastí.



Diskuze Café Evropa probíhají v Praze i v regionech ČR a navštívili jsme s nimi již větší i menší regionální města, kde se s vámi i Deník.cz bude těšit na viděnou. V roce 2020 se projekt s ohledem na nepříznivý vývoj pandemie přesunul do online prostoru, díky čemu si našel i nové příznivce, ale v okamžiku, kdy to bude možné se těšíme s vámi na přímá setkání na živých debatách.



Debaty probíhají ve formátu 2-3 hostů a jsou moderovány jedním z našich zkušených moderátorů. Právě tento tým v roce 2021 doplnil Luboš Palata z Deníku. S Deníkem od letošního roku projekt diskuzí Café Evropa navázal mediální spolupráci. Materiály a záznamy z debat najdete jak na Denik.cz, na Facebooku Denik a regionálních FB, tak v tištěných vydáních Deníku.