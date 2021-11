Evropská unie se chce udržet na špičce světového kosmického výzkumu. V Praze proto vzniká nové řídicí centrum všech vesmírných programů EU. Pro české hlavní město to znamená příliv miliard korun na umístění nové agentury i vznik pracovních míst pro stovky špičkových odborníků a evropských úředníků.

S kosmickým průmyslem má EU velké plány. „Vesmírný průmysl Evropské unie vytváří na čtvrt milionu pracovních míst a toto číslo se může do roku 2025 téměř zdvojnásobit,“ informoval výkonný ředitel nové agentury Rodrigo da Costa.

V Praze dosud sídlící agentura GSA se stala základem pro novou Agenturu EU pro kosmický program (EUSPA). Výrazně to rozšíří nejen činnost, ale i početní stav zaměstnanců, a to na trojnásobek. Bude také potřeba nové sídlo, protože to současné na břehu Vltavy už nepostačí.

Galileo a Copernicus

Česko se tak stalo centrem všech vesmírných projektů EU včetně dosavadních satelitních a navigačních projektů jako EGNOS a Galileo či Copernicus. Copernicus je program pozorování Země, který je mimo jiné klíčový i pro mezisektorové řešení evropské zelené agendy a zelené ekonomiky, nebo programy zaměřené na bezpečnost, včetně bezpečné komunikace pro státní orgány a instituce. EU tímto krokem nejen propojuje v jedné agentuře služby jako telekomunikace a satelitní navigace s vesmírným výzkumem a inovacemi.

Zároveň si od toho slibuje lepší využívání vědy a soukromých firem při vývoji technologií, které jsou nezbytné pro schopnost Evropy být vedle USA klíčovým hráčem ve zkoumání vesmíru.

V neposlední řadě vznik nové Agentury EU pro kosmický program (EUSPA) představuje velké příležitosti i pro Česko – například větší zapojení do výzkumu vesmíru, vývoje technologií na komerční bázi nebo sběr zkušeností pro vlastní mise a projekty.

Pomůže vesmírný program zastavit oteplování?

S tímto krokem EU se pojí ale řada otázek. Jaké jsou dosud největší výzvy v oblasti vesmírného výzkumu, s kterými se EU potýká? Proč je nutné řešit vesmírnou problematiku na úrovni EU? Existují bezpečnostní hrozby, které by nově přijatý vesmírný program mohl pomoci řešit? Jaké konkrétní problémy by řešil Evropský vesmírný program v oblasti zelené transformace ekonomiky?

Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět dnešní debata Café Evropa, která začíná dnes v 18 hodin a jíž můžete sledovat na tomto místě, nebo Facebooku Deník.cz. Do komentářů můžete posílat i své dotazy. Debaty se budou účastnit Karel Dobeš, vládní zmocněnec pro spolupráci s Evropskou agenturou pro navigaci GSA, Jiří Dušek, astronom, ředitel Hvězdárny a planetária Brno a Martina Vondrášková, vedoucí oddělení HR, Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA). Moderátorkou bude Kateřina Etrychová.

Debatu organizuje Evropská komise v ČR a EUROPEUM Institute for European Policy ve spolupráci s Agenturou Evropské unie pro kosmický program EUSPA. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz.

