Kandiduje až ve spodní části kandidátky koalice Spolu do europarlamentu. „V nadcházejících volbách je důležité, aby je nevyhrál Andrej Babiš a hnutí ANO,“ říká v rozhovoru pro Deník politický geograf a vysokoškolský pedagog Petr Sokol. Věří, že se to koalici Spolu může podařit podobně jako v parlamentních volbách před třemi lety.

Vysokoškolský pedagog Petr Sokol, kandidát Spolu v Evropských volbách. | Video: Deník/Luboš Palata

Za koalici Spolu kandidujete až na sedmnáctém místě. Kolik procent by uskupení muselo dostat, abyste se stal europoslancem?

Za Českou republiku je Evropském parlamentu 21 poslanců. Já jsem na sedmnáctém místě, takže Spolu by muselo dostat kolem osmdesáti procent hlasů. To by musel být takový severokorejský výsledek.

Proč člověk jako vy, vysokoškolský pedagog, do voleb přesto jde?

Kandidátka je koaliční, takže se skládaly dohromady vlastně tři týmy.

Kdyby šla ODS samostatně, byl byste jak vysoko?

Jsem z kandidátů ODS sedmý. To je šťastné číslo. Jsem 17. na kandidátce číslo 17, to by ve filmu Samotáři řekli, že je to znamení a nic není ještě ztraceno.

Filip Turek: Vystoupení z Evropské unie by byla ekonomická sebevražda

No dobrá, ale teď vážně, proč na té kandidátce jste?

Jsem tam proto, že kandidátka musí být kompletní. Koalice Spolu se snažila i na méně volitelná místa dát lidi, kteří kdyby byli zvoleni, byli by schopní europoslance dělat.

A u vás je to jak?

V Evropském parlamentu pracuji dvacet let, o Evropské unii přednáším i píšu knihy. Takže jsem neváhal, když jsem dostal nabídku, abych na té kandidátce byl.

Kolik mandátů by koalice Spolu pokládala za úspěch? Sedm?

Koalice Spolu by považovala za úspěch, kdyby ve volbách vyhrála, protože do té cílové rovinky běží společně s hnutím ANO. A je to vyrovnaný závod. Šance na vítězství je, takže o něj usilujeme.

VIDEO: O eurovolbách, Fialovi a migračním paktu. Babiš odpovídal v debatě Deníku

Kolik to vítězství obnáší mandátů?

Když to bude mezi šesti a osmi, bude to úspěch. O ještě větší půjde, pokud to bude šest na prvním místě než sedm na druhém, pokud to neříkám moc složitě.

Zkusím to říci jednoduše, prostě je třeba znovu porazit Andreje Babiše. Je to tak?

Určitě. Jako politolog se věnuji volbám do Evropského parlamentu a z tohoto pohledu by to byl pro Spolu velký triumf.

Proč myslíte?

Protože v evropských volbách je poměrně výjimečné, když vítězí vládní strany. Volby do Evropského parlamentu jsou všude považovány za volby druhého řádu, což není nic méněcenného, ale prostě k nim chodí volit méně lidí. A vždy tam navíc mají chuť trestat vládu, protože si říkají: „Mě ta moje strana štve a přece ji nebudu trestat v domácích sněmovních volbách, protože to by pro můj život bylo špatné. Ale udělám to v evropských volbách, protože tam se neovlivňuje to, jaký mi doma bude vládnout kabinet.“

VIDEO: Má Green Deal zbrzdit, nebo přidat? Mikuláš Peksa v předvolební debatě

Mluví se o tom, že v Evropském parlamentu poprvé získají většinu pravicové strany od Evropské lidové strany napravo, tedy včetně ní. Je to možné?

V mediálním prostoru slyšíme, že euroskeptici mohou ovládnout Evropský parlament, což ale možné není.

To určitě ne, to netvrdím…

Může se ale stát, že vznikne většina z části liberálů, lidovců a konzervativců a reformistů, což je frakce, v níž dnes zasedá ODS. Tento trojlístek může Evropský parlament opravdu posunout doprava. A opravit některé věci z poslední pětiletky, kdy tón v europarlamentu do velké míry udávali Zelení, respektive zeleno-levicová většina.

Proč by podle Petra Sokola mělo k volbám do Evropského parlamentu přijít víc Čechů než k minulým volbám? Dozvíte se ve videu:

Zdroj: Deník/Luboš Palata