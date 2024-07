To, co se při pohledu z Česka jevilo jako velká událost, tedy založení frakce Patriotů, kde je vedle Orbánova Fidesz i hnutí ANO Andreje Babiše, se v Evropském parlamentu bere jen jako parametrická změna. Frakce Patriotů, což je v podstatě jen přejmenovaná krajněpravicová frakce Identita a demokracie, se díky europoslancům od Andreje Babiše a Viktora Orbána stala třetím nejsilnějším klubem, byť jen o několik málo hlasů. S 84 europoslanci je výrazně menší než dvě dominantní frakce lidovců (EPP) a socialistů (SD). Lidovci, kteří oproti minulým pěti letům ještě posílili, mají 188 mandátů a socialisté 132.

Patrioti se díky na poslední chvíli sehnaným hlasům dostali na třetí místo, ale jen těsně před dalšími dvěma podobně velkými kluby: umírněnými opozičními konzervativci (ECR) a koaličními liberály.

V rámci ECR podpořili znovuzvolení Ursuly von der Leyenové nejspíš dva ze tří europoslanců ODS, kteří ale byli v rámci tohoto seskupení spíše výjimkou. Naopak liberálové, v jejichž řadách bylo ANO posledních deset let, dali Leyenové společně s EPP a SD své hlasy zřejmě v drtivé většině, byť kvůli tajné volbě to nelze říci s jistotou. ECR má v novém parlamentu nyní 78 hlasů, liberálové 77. Kdyby hnutí ANO u liberálů zůstalo, udrželi by si pozici třetí největší frakce.

K Patriotům se přesunula většina krajní pravice, radikálnější zbytek se seskupil ve frakci vedené německou Alternativou pro Německo (AfD).

Členství AfD v Patriotech zamítlo francouzské Národní sdružení Marine Le Penové. A Babišovo ANO vystrnadilo z Patriotů SPD Tomia Okamury. Naopak ale souhlasilo se vstupem dvou europoslanců koalice Motoristů a Přísahy.

Kolem AfD se tak vytvořila jen „zbytková“ extrémní frakce, Evropa suverénních národů neboli Suverénisté, která má jen 25 europoslanců.

Výrazně před nimi jsou jak Zelení s 53 europoslanci včetně pirátky Gregorové, tak Levice se 46 europoslanci.

Nezařazení europoslanci

V Evropském parlamentu zůstala také poměrně velká skupina nezařazených, kde jsou se svým tvrdým odporem ke Green Dealu Kateřina Konečná a Ondřej Dostál ze Stačilo! Nezařazeni jsou také europoslanci Směru Roberta Fica, kteří by rádi k socialistům, a tak odmítli spojení s Patrioty, jež zarazil osobně Fico, když prohlásil, že s levicovým Směrem nemá tato extrémně pravicová frakce nic společného. Teoreticky by mohla z této 32členné skupiny ještě vzniknout nějaká nová minifrakce, ale reálně je tato naděje velmi malá.

Být nezařazený je ovšem pro europoslance velkou ztrátou prostředků na činnost a zásadní omezení ve vlivu v europarlamentu. Ještě větší než u pravicových frakcí, na něž bývá uplatňována v evropském parlamentu už po desetiletí praxe „sanitárního kordonu“. Proto se Patrioti ani Suverénisté nedostali k žádným funkcím v čele parlamentu ani výborů.

Češi bez vlivu

Češi mají v současném parlamentu nejmenší vliv od vstupu do Unie. Funkci získali totiž jen Veronika Vrecionová (ODS), která je šéfkou zemědělského výboru, a Luděk Niedermayer (TOP 09) jako místopředseda Hospodářského a měnového výboru.