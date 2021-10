V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” se šéfredaktorkou Euractivu Anetou Zachovou a evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se zaměříme na jednání Evropského parlamentu ve Štrasburku, kterého se jako zpravodaj Deníku přímo účastní.

Andrej Babiš před několika dny prohlásil, že by Evropský parlament zrušil. Teď před českými volbami to naopak vypadá, že by Evropský parlament nejraději zrušil Babiše. Babiš je opět celoevropským symbolem něčeho nekalého, tentokrát praní peněz v daňových rájích a přes tamní fiktivní firmy.

Přestože jméno Andreje Babiše při dnešní debatě nepochybně pande, Evropský parlament bude spíše řešit systémové problémy, které pomohou řádnému placení daní. O tom, proč to Evropský parlament dělá a jak daleko je v EU řešení tohoto obřího problému je dnešní další díl podcastu.

Podcast Deníku „Evropa pro Čechy“ o dění nejen v Evropské unii vysíláme každou středu ve 12:00. Pořadem provází evropský editor Deníku Luboš Palata, hostem je Aneta Zachová, šéfredaktorka Euractivu.