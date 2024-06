Věra Jourová je zřejmě nejmocnější Češkou, která se kdy podílela na vládě v Evropě. Místopředsedkyně Evropské komise říká, že šéfce Bruselu Ursule von der Leyenové vystavili voliči dobré vysvědčení. Přesto to ale bude mít složité.

Věra Jourová hostem podcastu Evropa pro Čechy | Video: Deník/Luboš Palata

Evropské volby, které skončily v neděli večer, jsou mimo jiné oceněním práce Evropské komise v uplynulých pěti letech. Jak z vašeho pohledu voliči práci Evropské komise ohodnotili?

Máte pravdu, je to svým způsobem vysvědčení. Lidé se nepochybně dívali na to, jak Evropská komise fungovala, zejména v době krizí.

Jaké známky vám dali?

Speciálně pro předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou je to dobré vysvědčení. Její strana (CDU/CSU) získala v Německu hodně hlasů a její lidovecká frakce si připsala v rámci nového Evropského parlamentu více křesel než před pěti lety. To je myslím docela dobré ocenění.

Dá se jako ocenění dobré práce Evropské komise brát i to, že se udržela dosavadní „vládní většina“, tedy převaha lidovců, socialistů a liberálů nad zbytkem parlamentu? Byť u liberálů došlo k značným ztrátám…

Já bych k tomu ještě připočetla Zelené. Ti však také utrpěli velké ztráty. Ale dohromady jsou to čtyři stovky mandátů (ze 720 pozn. red.) a se Zelenými ještě víc. A to je zajímavá většina.

Jak to tedy vypadá se šancí šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové na znovuzvolení v novém Evropském parlamentu?

Je třeba uvážit, že to bude volba tajná, kdy nemůže proběhnout žádné závazné hlasování po frakcích. Tato většina spolu se Zelenými by ale na volbu předsedy Evropské komise nepochybně stačila.

Ale bez Zelených by to bylo složité?

Ano, je otázkou, zda by v případě jen těch tří stran byla dostatečná rezerva pro nespokojené poslance.

Vy dnešní situaci čtete tedy tak, že v nové „vládní většině“ by mohli být spíše Zelení než konzervativci a reformisté z ECR, kde je i česká ODS?

Bude záležet na tom, jak silná nakonec ECR bude. Myslím, že se ještě dočkáme poměrně zásadních jednání o tom, kam se vrtnou europoslanci z nových, zatím nikam nezařazených stran. Těch je několik desítek, což je poměrně hodně.

A ECR je jak přijatelný spojenec?

Třeba pro socialisty, aby zůstali ve „vládní“ koalici, by byli přijatelnější Zelení než konzervativní frakce ECR. Kdyby se Leyenová domluvila na podpoře s ECR jako frakcí, tak musí počítat s tím, že o něco přijde. Je to opravdu sofistikovaná zápletka.

Jsou na druhé straně Zelení ochotni skousnout už v posledních měsících znatelný vývoj, že se v Green Dealu dává „noha z plynu“? A že to bude po volbách pokračovat? A nebyla by jejich účast ve vládní většině proti signálu, který volby vyslaly?

Nechci mluvit za ně, ani si nedokážu jejich uvažování představit, nikdy jsem k nim nepatřila. Ale myslím, že pro politickou frakci je lepší být uvnitř „vládní“ skupiny než vně. Pro Zelené, kteří přišli o tolik míst, bude náročné udržet se v pozici, odkud budou moci spolurozhodovat. Měli by velmi malý vliv na výsledná rozhodnutí. A teprve výsledek se počítá, teprve ten se dá prodat voličům. Pro Zelené bude proto dost zásadní otázka být „uvnitř“.

Hnutí ANO už oznámilo, že ve volbách nepodpoří znovuzvolení Leyenové. Háček je v tom, že se nikdy nedozvíme, jak to bylo, že?

Ne, to se skutečně nikdy nedozvíme. Překvapilo mě, že to hnutí ANO natvrdo dopředu vyhlásilo. Může to být ale součást taktiky. ANO je v pozici velmi bohaté nevěsty, takže je pro něj důležité si ve frakci Renew (liberálů) dohodnout, že dostane silné pozice.

Ale není takové prohlášení naopak na vyhazov z frakce? Je to pořád bohatá nevěsta?

Je to pořád bohatá nevěsta. Sedm mandátů se počítá. Renew přišlo ve volbách o dvacet mandátů, takže tam má velkou mezeru. Kdyby se ANO ucházelo o členství v EPP, tak tam by takový postoj vyvolal velké zdvižení obočí. Tam by věno takové nevěsty možná ztratilo na hodnotě. V Renew, kde jsem byla v minulých měsících u řady klíčových debat, úplně jednoznačná podpora Leyenové nebyla. Takže je možné, že v rámci Renew nebude tento postoj znamenat velké pozdvižení.

