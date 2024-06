/ANALÝZA/ Nové strany a nová uskupení s novými voliči. A také políček voličů za chyby dosavadní vlády. To jsou podle většiny politologů hlavní důvody, proč účast v českých eurovolbách překonala očekávání. Z dosavadního hlasování proevropsky naladěné a o Evropskou unii se zajímající menšiny Čechů se volby staly obdobou situace v západní Evropě.

Volby do europarlamentu v Praze - Průhonicích. | Foto: Deník/Radek Cihla

„Jsou to klasické volby druhého řádu, v nichž voliči v západní Evropě hlasují proti vládě a trestají ji. Více než ve volbách parlamentních, kde to má už přímý vliv na jejich životy,“ řekl Deníku před hlasováním politolog Petr Sokol, který kandidoval za koalici Spolu. Netušil tehdy, že se čeští voliči „poevropští“, k volbám přijdou v nebývalém počtu, účast byla 36,5 procenta, a vládě Petra Fialy to spočítají.

Mimochodem, podobně tomu bylo i na sousedním Slovensku, kde ani sympatie a podpora provládních voličů s při atentátu postřeleným premiérem Robertem Ficem nepomohla jeho vládní straně Směr k vítězství. Volby poměrně výrazně vyhrálo opoziční Progresivní Slovensko (PS). S 27,8 % hlasů předběhlo Směr, a to jen o něco více než půl roku od parlamentních voleb. O víc než tři procenta hlasů. A na malém Slovensku o důležité jedno europoslanecké křeslo. Účast byla na slovenské poměry velmi slušná, když překročila 34 %.

Česko a Slovensko se díky tomu konečně odpoutaly od nelichotivých posledních míst v účasti v eurovolbách. Byť zůstává otázkou, zda byl skutečně jak u Slovenska, tak u Česka, důvodem zvýšený zájem o Evropskou unii. Nebo spíše nepopularita vlád v Praze a Bratislavě.

Obecně se ale dá říci, že v celé EU zůstaly volby do Evropského parlamentu „volbami druhého řádu“. Platí také většinou, že čím déle jsou země v EU, tím vyšší je účast v eurovolbách. Nejvyšší je pak v zemích s povinným hlasováním, jako je Belgie.

Chorvati na chvostu

Nejnižší účast v evropských volbách byla už podruhé v Chorvatsku, které vstoupilo do EU jako poslední. Letos činila jen 21 % voličů, výrazně méně než před pěti lety.

Druhá nejhorší účast byla v Lotyšsku, což se dá ale podle pozorovatelů připsat zřejmě bojkotu části tamních Rusů. Třetí nejnižší příčku si připsalo Bulharsko, nejchudší a vylidňující se unijní země, kde jsou navíc občané unaveni ze série předčasných voleb z posledních let a z politické nestability obecně.

Paradoxně sousední Rumunsko má trvale slušnou účast, nyní opět přes 50 %. Celounijní průměr byl letos 50,97 %, oproti 50,66 % před pěti lety.