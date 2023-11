V dramatickém finále schvalování migrační reformy jde také o osud Schengenu a o to, zda se do Evropské unie nevrátí opět tvrdé hranice mezi státy EU, říká ministr Jan Lipavský.

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” se s evropským editorem Deníku Lubošem Palatou podíváme do Černínského paláce, kde se odehrál další díl rozhovorů Deníku s ministrem zahraničí Janem Lipavským.

Bez migrační reformy budou v Evropě zase hranice, varuje ministr Lipavský

Dozvíte se například, jak se nyní dívat na Ukrajinu, jestli je nová slovenská vláda stále na straně Kyjeva, nebo už Moskvy, jak to vypadá s nelegální migrací, co v současnosti hýbe Německem, nebo co znamenal Karel Schwarzenberg pro českou diplomacii. O tom a o mnohém dalším bude tento díl podcastu Evropy pro Čechy.

