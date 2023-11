Evropa si bude muset stanovit, co opravdu chce. V Bruselu toho naplánovali příliš, říká europoslanec hnutí ANO Ondřej Knotek.

Europoslanec za hnutí ANO Ondřej Knotek | Audio: Deník/Luboš Palata

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy“ s evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se s europoslancem hnutí ANO Ondřejem Knotkem se zaměříme na přípravy hnutí ANO na evropské volby.

Na to, jak se využívá Fond spravedlivé transformace, zda zvládá Evropská unie dostatečně podporovat Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi. A jak to bude do budoucna s rozšířením Evropské unie. Zda bude dříve v Evropské unii Ukrajina, nebo Západní Balkán, nebo možná nikdo.

Europoslanec Ondřej Knotek: Gigafactory by měla smysl na Karlovarsku

A jak Evropská unie zvládá výzvy, které si sama vytváří a v kombinaci s velmi složitým vývojem ve světě. O tom všem a o mnohém dalších je další díl podcastu Evropa pro Čechy.

