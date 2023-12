Visegrádská spolupráce dává smysl jen pokud jde o silnice, nebo Visegrádský fond, jinak s Orbánem už ne, uvádí bývalý slovenský ministr zahraničí Miroslav Wlachovský.

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy“ s evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se vydáme do Bratislavy, za bývalým ministrem zahraničí Miroslavem Wlachovským.

Budeme se ho ptát na novou slovenskou vládu Roberta Fica, na její zahraniční orientaci, na to, zda je ochotná před předvolební rétorické excesy pomáhat Ukrajině v jejím boji s ruskou agresí, co by pro Slovensko a celý náš region znamenalo vítězství Putina a ovládnutí Ukrajiny ruským režimem.

Rozhovor s Miroslavem Wlachovským si můžete přečíst zde:

Miroslav Wlachovský: Rusko chce změnit hranice. Berme to vážně

A také na spolupráci Česka a Slovenska, další vývoj Visegrádu, na to, co všechno mění nástup nové polské proevropské vlády Donalda Tuska, i na to, jak české předsednictví EU pomohlo zlepšit pozici celé střední Evropy v unii.

O tom a o mnohém dalším bude tento díl podcastu Evropy pro Čechy.