Premiér Robert Fico je schopen odejít i z Evropské unie, pokud mu v zájmu jeho ochrany před trestním stíháním nic jiného nebude zbývat, říká bývalý předseda slovenské vlády Igor Matovič.

Igor Matovič hostem podcastu Evropa pro Čechy. | Audio: Deník/Luboš Palata

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku Evropa pro Čechy se podíváme do Trnavy, kde jsme se v den prezidentských voleb setkali se slovenským expremiérem a předsedou hnutí Slovensko Igorem Matovičem. „Na Slovensku jsou lidé, kteří slyší na protiukrajinskou rétoriku. Často to jsou lidé, kteří mají nějaké pozitivní vzpomínky na dobu komunismu a vzdychají, jak to bylo za komunistů dobré. A tito lidé tak nějak přirozeně inklinují k Rusku a myslí si, že všechno dobré přichází z Ruska a všechno špatné ze Západu. Jen nikdo z nich nemá ruský mobil ani ruské hodinky, ani nejezdí v ruském autě a nejezdí do Ruska na dovolené. Tato jakási láska k Rusku je velmi povrchní,“ tvrdí Matovič.

„Kdybychom byli národ, který má historickou paměť, tak bychom s Rusy nemohli nikdy kolaborovat. Za vším je jen sobectví. To jsou lidé, kteří nesnášejí Ukrajince, protože si říkají, že se pomáhá Ukrajincům a ne Slovákům,“ říká Matovič. Dodává, že celková pomoc ukrajinským utečencům byla padesát milionů eur (asi 1,25 miliardy korun), což je v miliardových celkových rozpočtech nepatrný zlomek.

Igora Matoviče vyzpovídal Deník. Přečtěte si rozhovor:

„Podle průzkumu Reuters Slováci nejvíc věří konspiracím, hovadinám, výmyslům, jakýmkoli blbostem nejvíc v celé Evropě. A tím pádem je to ráj na zemi pro nečestné politiky, kteří neváhají používat lež jako pracovní metodu,“ míní Matovič. „Pokud je člověk schopen uvěřit tomu, že Putin na Ukrajině páchá dobro, tak je to tupec,“ dodává.

V podcastu se také dozvíte, jak to bylo s fungováním uvnitř bývalé vládní koalice, jakou roli v ní sehrál bývalý ministr zahraničí a finalista prezidentských voleb Ivan Korčok, kdo stvořil „liberála“ Petera Pellegriniho a pomohl mu k masce prozápadního politika, jakou roli v tom hrála prezidentka Zuzana Čaputová, jak se dá pomoci půlmilionové romské menšině na Slovensku i jak to bylo s ruskou covidovou vakcínou Sputnik, kterou Matovič nechal dovézt na Slovensko a vítal ji v Košicích.

