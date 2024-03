V Evropském parlamentu pracoval posledních dvacet let. Jak vidí evropský parlament a evropskou politiku doyen mezi českými europoslanci Jan Zahradil z ODS.

| Audio: Deník

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” se podíváme opět po čase do Štrasburku, kde jsme si po dvaceti letech našeho stýkání a potýkání kolem evropské politiky našli čas na rozhovor s europoslancem za ODS Janem Zahradilem.

Proč vůbec do Evropského parlamentu přišel? V čem se liší od toho českého? Jak se dívá dnes na brexit? Mohl by být Orbán po volbách ve stejné frakci s ODS? Co přináší Evropě dohody o volném obchodu? Měla by být Ukrajina v EU dříve než Turecko? A popovídáme si také o tom, jestli má europoslanec po dvaceti letech europoslanecký důchod, nebo jaké jsou plány Jana Zahradila v české politice.

O tom a o mnohém dalším bude tento díl podcastu Evropy pro Čechy.