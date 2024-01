Europoslanec TOP 09 Jiří Pospíšil je v Evropském parlamentu k nejhlasitějším kritikům autoritářských kroků vlád v Maďarsku a Polsku. „Maďarsko je trojským koněm Ruska,“ říká.

Hostem podcastu Evropa pro Čechy je europoslanec Jiří Pospíšil | Audio: Deník/Marcel Moržol

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” se podíváme do Štrasburku, kde mě u mikrofonu a před kamerou studia v evropském parlamentu zastoupil kolega Marcel Moržol. S europoslancem TOP 09 a bývalým ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem se bavil o Miroslavu Kalouskovi a jeho snaze dostat se na kandidátku do Evropských voleb.

V podcastu také uslyšíte, co si Jiří Pospíšil myslí o Maďarsku Viktora Orbána, o vývoji v Polsku, nebo o tom, co je podle něj důležité pro evropské občany na tom, co jim unie poskytuje, o práci v Evropském parlamentu. Zastavíme se také u vývoje na Ukrajině a jeho vlivu na Evropskou unii. A hovořit budeme i o jeho dalším politické dráze.

O tom a o mnohém dalším bude tento díl podcastu Evropy pro Čechy.