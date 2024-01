Hnutí ANO je deset let v europarlamentu součástí eurofederalistické frakce liberálů, která chce mimo jiné euro ve všech zemích Evropy, podporuje Zelenou dohodu a je pro další evropské sjednocování. Jak vysvětlujete voličům, že jste něčeho takového součástí?

Já sama o sobě jsem velmi liberální člověk. Ale být součástí liberální frakce neznamená, že nemůžeme mít jiné názory na různé věci.

A jak je to tedy třeba s eurem?

My jsme závazek přijmout euro podepsali při vstupu do Evropské unie v roce 2004. Ale to už je opravdu mnoho, mnoho let. Je skutečně legitimní otázkou, jestli teď je ta pravá doba. Například Švédové, kteří do EU vstoupili v devadesátých letech, dodnes euro nemají. Pokud jsou všechny země s eurem kolem nás zadluženější, než je dnes Česká republika, tak pro nás není úplně výhodné, abychom ručili za dluhy těch, kteří neumí řádně hospodařit na svých vlastních územích.

Tohle prohlášení třeba Rakušany asi hodně naštve…

Ale tak se podívejte třeba na Němce. My máme zadlužení 44 procent HDP a oni mají přes osmdesát.

ČTĚTE TAKÉ: Bývalá ministryně pro místní rozvoj je nezpochybnitelnou odbornicí na čerpání bruselských peněz. Více v rozhovoru:

V Bruselu leží miliardy, které vláda neumí využít, říká Klára Dostálová

Vaše frakce v Evropském parlamentu velice silně podporuje i Zelenou dohodu EU. Budete v tom pokračovat i nadále?

Zelená dohoda je dohoda o lepším životním prostředí. Neumím si představit nikoho, kdo by řekl, že nechce lepší životní prostředí.

Tak proč je to se Zelenou dohodou tak složité?

Ďábel tkví v detailu. Problém je v nástroji, kterým se k té Zelené dohodě dojde. Když byl premiérem Andrej Babiš, tak prosadil, že snížení emisí o 55 procent se nebude týkat každé země, ale Unie jako celku. Tím dostal každý stát šanci, aby si připravil své legitimní nástroje. Důležité pro nás bylo také to, aby bylo jádro označeno za bezemisní zdroj.