Podle nových pravidel by výrobci aut měli vyrábět stále méně a méně aut se spalovacími motory, a naopak přecházet k výrobě vozů s jiným pohonem - například plug-in hybridům nebo elektroautům. Nakonec, za dvanáct let, už by auta na benzin či naftu neměla sjíždět z linek evropských automobilek vůbec.

Zastánci nařízení, proti kterému se nemohou jednotlivé členské státy odvolat, tvrdí, že schválená pravidla přispějí k záchraně životního prostředí. Odpůrci, včetně části českých europoslanců, naopak upozorňují, že nařízení ohrožuje automobilový průmysl a pracovní místa v něm, navíc budou bezemisní auta mnohem dražší.

PŘEHLEDNĚ: Konec spalovacích motorů. Co čeká na řidiče v příštích letech

Zastánci nařízení ovšem argumentují tím, že právě schválená pravidla umožní automobilovému průmyslu se na změny připravit a místa v automobilkách tak ohrožena nejsou. „Cíle vytvářejí pro automobilový průmysl jasné podmínky a motivují výrobce automobilů k inovacím a investicím. Nákup a provoz vozidel s nulovými emisemi bude pro spotřebitele levnější a trh s ojetými vozidly se rozvine rychleji. Jezdit udržitelně si tak bude moci dovolit každý,“ prohlásil zpravodaj hlasování Jan Huitema (europoslanec za Nizozemsko z frakce Renew).

V podobném duchu se vyjádřil i jeden z mála českých europoslanců, kteří hlasovali pro. „Kdyby parlament nařízení odmítl, automobilový průmysl by nevěděl, jaká pravidla budou platit,“ řekl Luděk Niedermayer (TOP 09).

Chybějící infrastruktura

Kromě Niedermayera hlasovali pro už pouze pirátští europoslanci Markéta Gregorová, Marcel Kolaja a Mikuláš Peksa. Zdrželi se Stanislav Polčák (Starostové a nezávislí) a Jiří Pospíšil (TOP 09), na hlasování nebyli Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) a Dita Charanzová (ANO), jinak ale všichni čeští zástupci v europarlamentu hlasovali proti.

Jednou z nich byla i evroposlankyně Martina Dlabajová (zvolena jako nestraník na kandidátce ANO). „V mém výboru pro průmysl jsme tlačili na to, aby bylo možné i nadále vyrábět určité množství aut se spalovacími motory. Přechodné období by se tím výrazně prodloužilo a všichni by měli možnost se lépe připravit na změny. Dlouhodobě upozorňuji na to, že úplný zákaz ke konkrétnímu datu povede k tomu, že lidé si budou nechávat stará auta, protože nová bez spalovacích motorů si nebudou moct dovolit. A pokud ano, budou mít problémy s nabíjecí infrastrukturou. Na ní se pracuje, ale určitě to nejde stejným tempem jako prodej elektrických aut,“ vysvětlila Deníku svůj postoj.

Mezi Čechy loni vzrostl zájem o auta na LPG. Přestaveb výrazně přibylo

Dodala, že krokem posílí obchod s ojetými vozy, protože dříve vyrobená auta se spalovacími motory na silnicích zůstanou.

Podle Polčáka, který se hlasování zdržel, není nařízení nutně zlé, ale počítá s příliš krátkým časovým horizontem. „Vidíme, v jakých plenkách je výstavba nezbytné infrastruktury. Je dobré nebýt příliš ambiciózní a podpořit přechodné období,“ vyjádřil se.

Zastavme to šílenství, reagují odpůrci

Samotná debata v evropském parlamentu byla ale mnohem vyhrocenější. „Zastavme šílenství,“ reagoval dokonce třeba německý europoslanec Jens Gieseke. Podle něj se zastavením výroby aut se spalovacími motory octnou v ohrožení stovky tisíc pracovních míst.

Český europoslanec za ODS Alexandr Vondra je přesvědčen, že schválení nařízení nahraje čínské konkurenci. „Ožebračíme střední třídu, rozšíříme řady nezaměstnaných a nahrajeme Číně,“ prohlásil v plénu.

Podle vystoupení komunistické europoslankyně Kateřiny Konečné se v ohrožení ocitá i český automobilový průmysl. „Lidé a ekonomika jsou na tom už dost zle,“ podotkla.