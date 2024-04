Nová migrační reforma možná pomůže státům Evropské unie spolupracovat při omezování důsledků migrace, ale žadatelům o azyl ztěžuje situaci, říká ředitel české Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek.

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” se zaměříme na téma, kolem kterého se přinejmenším podle představ české opozice mají točit letošní jarní volby do Evropského parlamentu. Martin Rozumek, který se o uprchlíky a jejich problémy zajímá už desítky let, hodnotí europoslanci definitivně schválenou reformu migrační politiky EU jako ústup od dosavadního civilizovaného přístupu unijních zemí k žadatelům o azyl. „Je to prohra,“ říká z pohledu člověka, který se stará o uprchlíky.

V podcastu se dozvíte, proč Česko potřebuje ve skutečnosti příliv migrantů, jak se země EU ve skutečnosti přetahují o cizince jako chybějící pracovní sílu. Zda Česko tento souboj prohrává a zda může přijít i o statisíce Ukrajinců, kteří přišli do Česka po začátku invaze. Zeptáme se také na to, zda nás nová reforma chrání před migrační katastrofou, která by nastala pádem ukrajinské fronty. I o tom, zda budeme muset přijímat migranty podle nějakých skrytých kvót. A zastavíme se také u toho, zda Andrej Babiš rozumí vůbec migraci, nebo je to pro něj jen politické střelivo.

O tom a o mnohém dalším bude tento díl podcastu Evropy pro Čechy.