Evropská unie by měla z Ukrajiny dovážet jen ty potraviny, které potřebuje, ne ty, které snižují ceny na trhu EU, říká česká europoslankyně Michaela Šojdrová.

Česká europoslankyně Michaela Šojdrová je hostem podcastu Evropa pro Čechy. | Audio: Deník/Eliška Gáfriková

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku Evropa pro Čechy kolegyně Eliška Gáfriková udělala ve Štrasburku obsáhlý rozhovor s europoslankyní za KDU-ČSL Michaelou Šojdrovou. A to především o zemědělství, kterému se poslankyně poslední roky v Evropském parlamentu věnuje. Budeme se samozřejmě bavit o protestech českých zemědělců, jejichž další kapitola se bude psát už tento čtvrtek.

Vláda některým požadavkům vyhověla, podle zemědělců to je ale málo:

Méně byrokracie i peníze na chov zvířat. Vláda vyhoví části požadavků zemědělců

Jsou tyto protesty oprávněné a je dobře nastavená dohoda o dočasném volném obchodu s Ukrajinou? Měla by Ukrajina vyvážet své potraviny do Evropské unie? Je dobře, že ukrajinské potraviny pomáhají snižovat ceny, a to v konečném důsledku i ty v českých obchodech? Je třeba v tomto schématu pokračovat? Jak jinak by se Ukrajině dalo pomoci? Je zemědělství pod tíhou byrokracie z Bruselu? Má EU pomoci Ukrajině vyhrát válku s Ruskem? Jak dál v evropském zemědělství?

O tom a o mnohém dalším bude tento díl podcastu Evropa pro Čechy.