Úspěch. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová prosadila loni strategickou dohodu EU s Tuniskem, která výměnou za pomoc měla omezit nelegální migraci do Unie. To se děje.

Je vrchol léta. Ve Středomoří panují pro pašeráky lidí a migranty chtějící se dostat přes Středozemní moře do Evropy téměř ideální podmínky. Přesto se oproti předchozímu roku žádný obří příliv nelegálních migrantů do Evropské unie nekoná. A evropská pohraniční služba Frontex hlásí celkově o téměř čtyřicet procent nižší počty, než tomu bylo loni, a celkově nejnižší čísla za mnoho posledních let.

Experti na problematiku mají jasno, co za tím stojí. Začala fungovat loni uzavřená dohoda Evropské unie s Tuniskem, kterou se za miliardu eur ekonomické pomoci zavázala tamější vláda k účinnějšímu boji proti pašeráckým skupinám. Ty převážejí migranty především na nepříliš vzdálené italské ostrovy.

Loni byla dohoda s Tuniskem podrobena velké kritice jak v Evropském parlamentu, tak od organizací na ochranu lidských práv. „Tato neuvážená dohoda, podepsaná navzdory narůstajícím důkazům o vážném porušování lidských práv ze strany tuniských úřadů, povede k nebezpečnému rozšíření již neúspěšných migračních politik a signalizuje, že EU přijímá stále represivnější chování tuniského prezidenta a vlády,“ uvedla například organizace Amnesty International.

Tunisko bylo ještě před několika lety dáváno za příklad arabské země, kde se během arabského jara po roce 2010 podařilo nastolit demokratický politický systém. Pomohlo tomu i to, že už před prodemokratickou revolucí nebylo Tunisko tvrdou diktaturou. Mělo vzdělanou, na Francii orientovanou střední vrstvu a životní styl především v přímořských lokalitách země plných turistů byl velmi liberální. Po deseti letech „demokratického experimentu“ podporovaného i prostředky z EU se však země vrátila k autoritativnímu systému. A to po změně ústavy prosazené prezidentem Kaísem Saídem, kterou si formálně nechal v roce 2022 schválit v referendu. Přes přerušení demokratického vývoje podepsala EU se Saídem loni zmíněnou dohodu o potlačování nelegální migrace.

close info Zdroj: Deník/ Luboš Palata zoom_in Kousek do Evropy. Sidi Bou Said je jedním z turisty nejnavštěvovanějších míst v Tunisku. Za dobrého počasí jsou odsud vidět první ostrovy Itálie. K těm směřují z Tuniska migranti.

Tunisko bylo pro Evropskou unii na severu Afriky klíčové, protože tamní pašerácká trasa byla pro migranty z třetího světa finančně nejdostupnější. Podle britského týdeníku The Spectator se dá přeprava z Tuniska na některý z italských ostrovů pořídit za asi patnáct tisíc korun, zatímco z Libye, nehledě na výrazně horší bezpečnostní situaci, to stojí nejméně šestkrát tolik.

Tábory v Albánii

I díky fungující dohodě s Tunisem se Římu, který tlačil na smlouvu s Kaísem Saídem asi nejvíce, podařilo snížit nelegální migraci do Itálie na méně než polovinu oproti situaci v minulém roce. Další posunem má být realizace dohody Itálie s Albánií, kde mají být ve dvou tamních azylových centrech mimo území EU vyřizovány žádosti o azyl. U Albánie, byť jde o zemi jednající o vstupu do Unie, panují podle vyjádření pirátské europoslankyně Markéty Gregorové pro Český rozhlas pochybnosti, zda budou žádosti v táborech o kapacitě několika tisíc migrantů zpracovávány podle standardů EU. Pokud by už fungoval migrační pakt, byla by například většina žadatelů z početně nyní silně zastoupeného Bangladéše zřejmě odmítnuta ve zrychleném řízení jako ekonomičtí migranti a vrácena.

Celkově hlásí Frontex pokles na balkánské a středomořské trase o 65 až 75 procent. Výbornou bilanci ale částečně zhoršuje zvyšující se počet migrantů z takzvané východní trasy, tedy hlavně přes Bělorusko a Ukrajinu.