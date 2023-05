Nový ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák chce zlepšit vztah Čechů k Evropské unii, který není ani zdaleka dobrý.

Chcete se dozvědět více? Poslechněte si rozšířený rozhovor Deníku s ministrem Martinem Dvořákem. | Video: Luboš Palata

Chcete řídit celou rozsáhlou agendu spojenou s Unií, kam patří například Plán obnovy, Fond spravedlivé transformace a další věci za stovky miliard?

Mojí ambicí určitě není celé to řídit. Ani by to neodpovídalo faktickému rozdělení pravomocí a sil ve vládě. Mojí rolí je hledat průniky, harmonizovat postoje.

Co si pod tím představit?

To má několik fází. Harmonizování postoje mezi osmnácti členy vlády, to samo o sobě nebude úplně jednoduché. Osmnáct členů vlády jsou zástupci pěti koaličních stran. Takže přicházejí s nějakým ideovým základem, který nemusí být v úplném souladu s tím, co mají v zájmu projednat či projednávají nejvyšší orgány Unie nebo členské státy.

Jasný apel z Evropy: Dejte tisku nulovou DPH, vyzývají Fialu asociace vydavatelů

A co v rámci orgánů Unie?

To je ta poslední fáze. Když se podaří, i díky mé případné roli vyjednavače, najít společný konsenzuální přístup k tomu kterému problému, tak s ním pak vyrazit do institucí sedících v Bruselu a ve Štrasburku. A tam s dalšími členskými státy hledat průnik toho, na čem se shodneme. Přitom bych měl mít na zřeteli zájmy naší vlastní země, tedy Česka, a současně odpovědnost k celku, tedy k Evropské unii.

Martin Dvořák (66) přišel do čela ministerstva pro evropské záležitosti z postu náměstka na ministerstvu zahraničí. V letech 1990 až 1998 byl primátorem Hradce Králové.

A kromě role vyjednavače?

Ještě mám osobní plán udělat maličko něco pro lepší vnímání Unie u nás doma.

Opravdu stačí jen maličko? Protože vnímání není nic moc, nedaří se dostat podporu Unie na víc než padesát procent.

Práce nebude maličko, ale výsledek bude maličký. Ale já budu vděčný za každý malý pokrok v této věci. Vy jste říkal nějaká čísla, já znám podobná. Ale řečeno slovy člověka padajícího z mrakodrapu, ještě to je dobré.

Kdyby se však konalo referendum o vystoupení Česka z Unie, tak si úplně jisti setrváním naší země být nemůžeme?

Ano, jisti bychom si nebyli.

Poslanec Hayato Okamura: Zelená dohoda je v souladu s křesťanstvím

A proč to tak je?

Musíme si uvědomit několik věcí. My tady žijeme třicet let v atmosféře, že zlý Brusel je to, co nám škodí a kazí nám naše národní uvědomění. A že Brusel nám vnucuje to, co my nechceme. To je špatně, a je to špatně od samého počátku.

Kdo to v Česku vytvořil?

Zanesl to sem Václav Klaus, který od samého počátku vystupoval jako velký euroskeptik. Pak naše první předsednictví Unie s heslem Evropě to osladíme. A tak dále. To všechno jsou způsoby přemýšlení, které Evropské unii apriorně nedůvěřují, nemají ji rády a mají pocit, že se na ni dá svést úplně všechno.

Hodně často ale narazíte i na úplně bludy…

To je nepominutelný fakt. Česko je denně zaplavováno desítkami, stovkami, možná tisíci fakenews a řetězovými e-maily. Protože je tady jedna síla, jmenuje se Rusko, která se velmi obává silné Evropy. Hodně nechce, aby Evropa byla silná. Rusko usiluje o to, aby dál mohlo uplatňovat svoji imperiální politiku. Minimálně na území bývalého SSSR a jeho satelitů, tedy včetně nás.

I letos se na internetu lhalo ve velkém. Dezinformátoři nezůstali jen u Ukrajiny

Umíme se dezinformační vlně bránit?

Moc se bránit neumíme. A pod takovou masivní vlnou dezinformační propagandy se veřejné mínění posouvá. Když vám někdo dvacetkrát za sebou řekne, že si v Bruselu vymysleli zahnutý banán, uvěříte tomu, protože to nemáte v Česku s čím porovnat. Tomu všemu v Česku dnes čelíme. Takže proto říkám, práce strašně moc, a i malý kladný posun by byl skvělý. Kdo jiný než ministr pro evropské záležitosti by měl být tím praporečníkem. Nositelem vzkazu: Češi, neblázněte, vždyť o tu Evropu jsme tak stáli. Měli jsme heslo Zpátky do Evropy, tolik jsme přece usilovali o to, aby nás Evropská unie přijala mezi svoje členy. A dnes se tváříme, že je to za trest.

Chcete se dozvědět více? Delší rozhovor s ministrem Martinem Dvořákem si můžete pustit na videu:

Zdroj: Luboš Palata

Co vás zajímá na Evropské unii?



Zdroj: DeníkStojíme o vaše názory, příběhy, příklady od vás, z vašeho nejbližšího okolí. Co dobrého vám přineslo členství Česka v EU? Čím vás Unie zklamala a čím vás štve? Kam u vás ve vesnici, městě či okrese šly peníze z evropských fondů, a měly jít zrovna tam? Jsou vám k něčemu otevřené hranice uvnitř Unie? Co vám přináší možnost pracovat a žít kdekoli v Evropské unii? Měli by mít mladí Češi nadále možnost studovat na vysokých školách v celé Evropské unii? Jak vám pomohlo, že Unie nařídila snížit ceny telefonických hovorů do zemí EU? Je dobře, že Unie zakáže plastové příbory a brčka? Mělo by Česko přestat těžit uhlí, jak to požaduje Brusel? Pište na adresu či e-mail: Evropa pro Čechy Deník, VLM, U Trezorky 921/2 158 00, Praha-Jinonice e-mail: lubos.palata@denik.cz