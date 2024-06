Mýty a fakta o Evropské unii: Drtí EU české zemědělce více než jiné?

Vstup České republiky do Evropské unie před dvaceti lety se silně dotkl i agrárnictví. Zemědělci se museli vypořádat s řadou výzev. V mnohých zůstala pachuť a názor, že EU české zemědělství likviduje. Dotace jen pro pro někoho, nekončící byrokracie, omezování výroby, potravinová nesoběstačnost a takový tlak na nereálné cíle Green Dealu, že český zemědělec skončí a nahradí ho levnější produkce z Latinské Ameriky nebo Asie – to jen část argumentů, kterou kromě nespokojených zemědělců využívají pro zisk jejich sympatií i politici. Jak je to doopravdy? Na to přináší odpovědi přehled Deníku.

