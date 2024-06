Produkce a konzumace masa už dávno není jen předmětem diskuzí o etice mezi masožrouty a vegetariány, ale reálným tématem nejvyšších politických pater. Vedou se debaty, jakou ekologickou stopu za sebou živočišná výroba zanechává, jak to změnit a že Evropané jedí masa příliš, a ničí si tím zdraví. Tyto diskuze a témata se ale stávají i terčem dezinformací a různých mýtů, které využívají zejména politici ke kritizování Evropské unie a společné zemědělské politiky Green Deal.

Řeznictví. Ilustrační foto | Foto: Deník/Roman Cichocki

Tvrzení: Evropská unie nám chce zakázat jíst maso

Kde se tvrzení vzalo:

Obavy, že evropské instituce začnou diktovat a omezovat položky v jídelníčku Čechů, se vztahují k době zveřejnění strategií společné evropské zemědělské politiky, zahrnutých v agendě Farm to Fork a iniciativě Green Deal/Zelené dohody pro Evropu. Obě strategie publikovala EU v roce 2020. Od té doby se „zaručené“ zprávy o tom, že EU zakáže lidem jíst maso, neustále objevují.

V Česku toto téma otevřelo například opoziční hnutí SPD a jeho lídr Tomio Okamura v roce 2022. „Podle mého názoru je záměrem EU, aby lidé téměř přestali jíst maso, protože maso bude enormně drahé. V EU se již prakticky nebude nic pěstovat. EU chce zničit zemědělství evropských států. Musíme vystoupit z EU, nebo nás EU zničí! Již nyní nejsme potravinově soběstační a toto by nás úplně dorazilo,“ vyjádřil se.

Velká vlna dezinformací se také objevila v souvislosti se zlegalizováním konzumace několika druhů hmyzu k lidské spotřebě. Dezinformační scéna toho využila pro šíření lží, že mají brouci nahradit například vepřové nebo hovězí. A vyskytují se dodnes, nejen na českých sociálních sítích, ale i třeba Telegramu.



Nejdivočejší konspirační teorie přisuzovaly tlak na zákaz jedení masa i Billu Gatesovi, který měl údajně chtít pěstovat umělé laboratorní maso, které by sloužilo jako spouštěč rakoviny a napomohlo k redukci lidstva na oslabenou populaci, kterou si pak snadno zotročí světové elity.

Jak je to doopravdy:

Evropská unie skutečně spotřebu a produkci masa v zemích evropské sedmadvacítky řeší. A to nejen jako okrajové téma, ale jeden z hlavních pilířů společné zemědělské strategie Farm to Fork, zveřejněné v roce 2020, a agendy Green Deal. Evropská unie v dokumentech shrnuje, že Evropané jedí masa příliš a do budoucna by to mohl být problém.

„Současné vzorce spotřeby potravin jsou neudržitelné jak z hlediska zdraví, tak z hlediska životního prostředí. Průměrný příjem energie, červeného masa, cukrů, soli a tuků v EU nadále překračuje doporučené hodnoty, zatímco spotřeba celozrnných obilovin, ovoce a zeleniny, luštěnin a ořechů je nedostatečná,“ shrnuje dokument o strategii Farm to Fork.

Podle dokumentu hrozí v EU do roku 2030 epidemie obezity. Přechod k rostlinné stravě a omezení konzumace masa by tomu mohl teoreticky zabránit. „Díky přechodu ke stravě obsahující více rostlin a méně červeného a zpracovaného masa a více ovoce a zeleniny se sníží nejen rizika život ohrožujících onemocnění, ale také dopad potravinového systému na životní prostředí,“ doplňuje dokument.

Green Deal pak živočišnou výrobu označuje jako jednoho z větších původců emisí a iniciativa skutečně řeší, jak živočišné provozy změnit a zmodernizovat, aby se emise skleníkových plynů snížily.

V dokumentech se ale o zákazu masa nic nepíše a v současné době neexistuje dokument, který by nařizoval zakázat prodej masa nebo jeho jedení.

Verdikt Deníku: Lež