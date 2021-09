O atmosféře v hlavním městě Německa, proč se Němci bojí další vlny covidu a co proti tomu dělají, o tom, jak moc berou Němci vážně klimatickou krizi, i o tom, proč se v Berlíně budou možná vyvlastňovat byty a jak vlastně německé parlamentní volby dopadly a jestli bude sociální demokrat Olaf Scholz skutečně kancléřem, je dnešní další díl podcastu.

Německé volby proběhly v atmosféře očekávání další vlny covidu. Také ve znamení boje proti klimatické změna a očekávání, co bude po letech vlády Angely Merkelové. | Audio: Luboš Palata

