Evropský parlament na svém květnovém zasedání ve Štrasburku přijal velkou většinou hlasů usnesení požadující více peněz a zjednodušení projektu Evropské unie pro dodávání ovoce, zeleniny a mléčných výrobků do škol.

Ilustrační foto | Foto: Profimedia

Evropští školáci se totiž stále více potýkají s nadváhou a obezitou. V Česku se to týká čtvrtiny školáků. Projekt pro dodávání ovoce, zeleniny a mléka do škol má rozpočet 220 milionů eur, tedy asi šest miliard korun na školní rok, což je ale pro půlmiliardovou Unii nedostatečné.

Češi, neblázněte. EU není za trest, říká nový ministr Martin Dvořák

Zpráva europarlamentu zhodnotila plnění projektu v letech 2017 až 2022, během nichž všechny členské státy vykázaly pokles účasti v programu. Ze 76 milionů unijních žáků a studentů jich bylo do systému zapojeno 16 milionů. „Evropská komise musí navýšit rozpočet, členské státy musí snížit byrokracii a společně připravit půdu pro to, aby se do systému zapojilo více škol a zemědělců. Obstarávání čerstvého a místního ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků by nemělo být na úkor kvality,“ řekla europoslankyně Carmen Avramová.

„Ovoce, zelenina a mléčné výrobky, které mají být dodávány do škol, by měly být nezpracované, bez přidaného cukru, tuku, soli a sladidel. Ekologické, místní a s označením kvality,“ vyzvali europoslanci.

V Česku se škrtá

V Česku je projekt poměrně rozšířený, program mléko a ovoce do škol využívalo přes devadesát procent všech zařízení, otázkou ale je četnost dodávek. Navíc je nyní v ohrožení. „Vzhledem k finanční situaci došlo od školního roku 2022/2023 k zúžení cílové skupiny na žáky 1. stupně základních škol a snížení minimálního počtu dodávek,“ uvádí Státní zemědělský a intervenční fond.

Co vás zajímá na Evropské unii?



Zdroj: DeníkStojíme o vaše názory, příběhy, příklady od vás, z vašeho nejbližšího okolí. Co dobrého vám přineslo členství Česka v EU? Čím vás Unie zklamala a čím vás štve? Kam u vás ve vesnici, městě či okrese šly peníze z evropských fondů, a měly jít zrovna tam? Jsou vám k něčemu otevřené hranice uvnitř Unie? Co vám přináší možnost pracovat a žít kdekoli v Evropské unii? Měli by mít mladí Češi nadále možnost studovat na vysokých školách v celé Evropské unii? Jak vám pomohlo, že Unie nařídila snížit ceny telefonických hovorů do zemí EU? Je dobře, že Unie zakáže plastové příbory a brčka? Mělo by Česko přestat těžit uhlí, jak to požaduje Brusel? Pište na adresu či e-mail: Evropa pro Čechy Deník, VLM, U Trezorky 921/2 158 00, Praha-Jinonice e-mail: lubos.palata@denik.cz