PODCAST: Polská veřejnoprávní televize se musí stavět celá znovu, říká Janyška

Hodnotit povolební dění v Polsku českýma očima je složité, protože to, co zažilo Polsko za posledních osm let Česko nezná. Tak strašné to tu nikdy nebylo, říká diplomat a znalec Polska Petr Janyška.

Hostem podcastu Evropa pro Čechy je diplomat a znalec Polska Petr Janyška. | Audio: Deník/Luboš Palata