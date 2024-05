Petr Mach býval za Svobodné už před několik let poslancem Evropského parlamentu. Teď se do něj chce vrátit jako jednička na kandidátce Svobody a přímé demokracie.

Zelenou dohodu i migrační pakt bych celé zrušil, říká Petr Mach | Audio: Deník/Luboš Palata

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” představíme lídra kandidátky SPD Petra Macha. Vysokoškolský pedagog se dost vymyká představě politika extrémně pravicové strany. Je schopný dobře argumentovat, uvědomuje si evropský rámec, v kterém se Česko nachází a u složitých problémů se snaží nacházet reálná řešení, nikoli pouze říkat lákavé slogany. O to je dialog s ním zajímavější.

Poslechněte si, zda by má podle Macha Česko vystoupit z Evropské unie. Jak zrušit Green deal, když už byl jednou přijat a Evropský parlament na to nemá pravomoci? Co s migrační dohodou, která vstoupila v platnost? Jak by se dalo dosáhnout míru a ukončení války na Ukrajině jinak než kapitulací Kyjeva? Mají se Ukrajina a Srbsko stát členy Evropské unie? Dostáváme z Evropské unie víc, než kolik do ní díváme? Je SPD protievropská, nebo jen euroskeptická strana?

O tom a o mnohém dalším bude tento díl podcastu Evropy pro Čechy.

