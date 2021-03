Podcast Evropa pro Čechy: Česko zažalovalo Polsko. Může EU zavřít důl Turów?

Česká vláda odsouhlasila žalobu u Evropského soudu na Polsko kvůli rozšiřování těžby v obřím hnědouhelném dole Turów u českých hranic. Snahy Prahy dohodnout se s Poláky na kompenzacích v řádu jedné miliardy korun a zemním valu, který by chránil české pohraničí před uhelným prachem z těžby, ani po dlouhých měsících vyjednávání neuspěly. Česko ve své žalobě žádá pozastavení těžby v Turówu, což by byl velmi tvrdý krok, který by mohl ohrozit i provoz stejnojmenné obří tepelné elektrárny v sousedství dolu, osmé největší v celém Polsku.

Podcast Evropa pro Čechy: Česko zažalovalo Polsko. Může EU zavřít důl Turów? | Audio: Luboš Palata

O tom, zda evropský soud může něco takového udělat, na čí straně je Evropská komise, a zda může Česko spor vyhrát a pomoci tak Čechům žijícím u hranic s Polskem v okolí dolu, je nejnovější podcast „Evropa pro pro Čechy“ Podcast Deníku „Evropa pro Čechy“ o dění nejen v Evropské unii vysíláme každou středu ve 12:00. Pořadem provází evropský editor Deníku Luboš Palata, hostem je Aneta Zachová, šéfredaktorka Euractivu. Deník Podcast Deník Podcast - Evropa pro Čechy Poslouchejte každou středu na Deníku, Spotify nebo Apple Podcast DeníkSpotifyApple Podcasts