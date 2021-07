V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” se šéfredaktorkou Euractivu Anetou Zachovou a evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se zaměříme na dění v Maďarsku, které se neblaze zviditelnilo dalším útokem proti právům sexuálních menšin v zemi, když zavedlo zákaz o informování o těchto menšinách ve školách a u mládeže do 18 let.

Proč to vlastně maďarský premiér Viktor Orbán dělá a jaký ohlas měl jeho návrh na zrušení současné podoby Evropského parlamentu, včetně zrušení voleb do tohoto celoevropského orgánu, o tomu bude dnešní podcast Evropa pro Čechy. Vydáme se v něm přímo do Štrasburku, kde se zasedání Evropského parlamentu Aneta Zachová přímo účastní. O tom všem je dnešní díl podcastu.

Podcast Deníku „Evropa pro Čechy“ o dění nejen v Evropské unii vysíláme každou středu ve 12:00. Pořadem provází evropský editor Deníku Luboš Palata, hostem je Aneta Zachová, šéfredaktorka Euractivu.