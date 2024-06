V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „ Evropa pro Čechy ” se budeme s vysokoškolským pedagogem a odborníkem na Evropskou unii Petrem Sokolem bavit o důvodech vzniku koalice Spolu. O šanci, že by v zatím vyrovnaném souboji mohlo Spolu nakonec porazit Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. „Spolu působí jako sněhová koule, která na sebe nabaluje stále nové a nové hlasy,“ říká Petr Sokol. Podle něj má proto šanci, aby v cílové rovince Andreje Babiše Spolu opět porazilo, podobně jako se to nečekaně povedlo ve sněmovních volbách.

Petr Sokol, kandidát koalice Spolu do Evropského parlamentu, hostem podcastu Evropa pro Čechy | Audio: Deník/Luboš Palata

Dvacet let v Evropském parlamentu po boku různých středopravicových poslanců dělá z kandidáta koalice Spolu Petra Sokola jednoho z evropsky nejzkušenějších politiků, kteří chtějí zasednout v Evropském parlamentu. Byť na kandidátce Spolu je až na 17. místě.

Už popáté si Češi volili své zástupce do Evropského parlamentu. Volby se konaly první červnový týden, v Česku konkrétně v pátek 7. a sobotu 8. června. Jak eurovolby 2024 dopadly. Jaké nové europoslance si Češi zvolili. A samozřejmě rychlé a podrobné výsledky ihned po jejich zveřejnění. To je speciál Deníku Volby do evropského parlamentu 2024.