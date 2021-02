„Stačí přejet hranice jednoho státu a náhle jste někým jiným. Najednou nejste manžely, pouze registrovanými partnery. Zhruba ve stovce předpisů a zákonů je přitom mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím, rozdíl“ vysvětluje Lucie Zachariášová, právnička, která se specializuje na práva sexuálních menšin. „Nemůžete si tu například osvojit, nebo adoptovat dítě,“ dodává.

Problém dětí přetrvává

Evropská unie prosadila zatím alespoň jednu věc, kde je stejnopohlavní manželství uznáváno po celé Evropské unii. „Je pro účely volného pohybu,“ uvádí Irena Moozová, ředitelka pro rovné příležitosti a občanství EU z Evropská komise.

Podle ní se může v Česku usadit občan země EU a za ním může přijet jeho stejnopohlavní manželský partner z nečlenské země Unie. „Pro tento účel se musí manželství uznávat jako platné, i když se jedná o manželství stejnopohlavní,“ dodává.

Stále je však velký problém. A to, pokud do jiného členského státu, který manželství stejnopohlavních párů neuznává, cestuje rodina s dětmi. „Snahou EU proto je, aby se i stejnopohlavní rodičovství uznávalo ve všech státech Unie,“ říká.

Brusel bojuje proti diskriminace všech menšin

Evropská komise připravila pětiletou strategii, aby se diskriminaci sexuálních menšin podařilo snížit. Jde v ní hlavně ochranu proti znevýhodnění, i o to, jak zajistit bezpečnost menšin a umožnit jejich zapojování do společnosti. „Evropská komise se staví práva na celoevropské úrovni. Je to součástí snahy Evropské komise odstranit diskriminaci všech menšin v Unii,“ uvedla Moozová.

Češi nejsou tak tolerantní, jak si myslí

„Podobné plány jako tato strategie EU jsou velmi důležité. Jako signál pro členské země. A také z hlediska připomínání si hodnot, na kterých Evropská unie stojí,“ uvedla Lucia Zachariášová.

„Naše česká společnost se má za tolerantní, pod heslem ať si každý dělá doma co chce. Ale to sexuálním menšinám nestačí. Žádají respekt,“ dodává. „Manželství pro všechny, tedy i gaye a lesby je tématem, které se v Česku řeší nejvíce,“ připomíná. S tím, že návrhem zákona v tomto smyslu se zatím nezačala česká poslanecké sněmovna zabývat.

Může to mít přitom do budoucna vliv na mnoho důležitých věcí. „Evropská léková agentury EU měla původně sídlit v Budapešti. Někteří zaměstnanci ale odmítli pracovat v Maďarsku jako v zemi, kde podmínky pro LBGT komunitu nejsou vyhovující a nejsou zde uznávána její práva,“ uvedla Zachariášová. Podle ní tento postoj podpořili i pracovníci agentury, kteří k patří k heterosexuální většině a agentura se skutečně do Maďarska nepřestěhovala.

Průzkum Eurostatu zjisti, že největší podpora stejných práv sexuálních menšin a heterosexuálů je ve Švédsku či Nizozemsku, kde dosahuje téměř sta procent. V Česku je tato podpora jen těsně nad padesáti procenty. Nejhorší situace je na Slovensku, kde jen 31 % obyvatel chce dát sexuálním menšinám stejná práva jako heterosexuálům.

V desíti zemích EU střední a východní Evropy, v čele s Polskem a Maďarskem, se situace sexuálních menšin v posledních letech podle Vladimíra Bartovice zhoršuje. Evropská komise sama nemůže ale v těchto zemích v otázce rovnosti pohlaví nic nařizovat.

„Víme, že situace v těchto zemích se pro tyto lidi zhoršuje. Snažíme se bojovat se stereotypy v těchto zemích,“ uvádí Moozová. Například pro Polsko Evropská komise připravila video o problémech lesbického páru Polky a Italky.

Práva menšin, i sexuálních, ale současně zaručují základní dokumenty Evropské unie. „Listina základních práv EU jednoznačně zakazuje diskriminaci menšin,“ říká Moozová. „Evropská komise proto přijala závazek, že znemožní diskriminaci na základě sexuální orientace v celé Unii.“

