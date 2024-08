K polskému moři jezdím už víc než patnáct let. Je to totiž nejblíž, je to levnější než Chorvatsko a pláže tu jsou tak krásné, že něco takového aby člověk na Jadranu pohledal. Letos konečně, poté, co Chorvaté zvedli ceny a Poláci dostavěli dálnice, začali ve velkém objevovat polský Balt i Češi. A polská média si všimla, že u jejich moře začíná vedle němčiny a švédštiny znít tento rok i čeština.

Největší polský internetový server Onet.pl se zeptal českých turistů u Baltu, jaké jsou podle nich největší výhody dovolené v Polsku. „Do Polska přijíždíme nejen na dovolené, ale i na víkendy. V první řadě pomáhá skvělá dostupnost autem. V Polsku jsou velmi slušné silnice bez dálničních poplatků,“ uvedl pro server Čech Jan.

„Druhá věc jsou kvalitní hotely. Kromě toho mám rád polskou kuchyni a řemeslné minipivovary. Ani mi tu není horko, nejsem typ člověka, který chce 40 stupňů Celsia ve stínu,“ pokračoval.

„Poláci jsou velmi pohostinní. Jsou to velmi dobří podnikatelé, vědí, jak se o zákazníka postarat, aby byl spokojený. Nikdy není problém najít hospodu s večerní zábavou a hudbou,“ dodal ještě.

Češka Maryla tráví dovolenou v Lebě. „Milujeme polské pláže, přírodu, smažené šproty, vafle a brambory na špejli,“ řekla webu.

„Ale musím přiznat, že letos je to docela drahé a za sedmidenní pobyt v all inclusive v Bulharsku nebo Albánii bych dala méně,“ uvedla pro Onet.pl.

Pět hlavních letovisek Polska

Polské baltské pobřeží je několik set kilometrů dlouhé a až na výjimky ho celé tvoří široké pláže s hebkým bílým pískem.

Asi nejslavnějším a nejhezčím letoviskem jsou historicky německé lázně Sopoty pro obyvatele do konce druhé světové války převážně Němci obydleného Gdaňsku. Výhodou Sopot, jejichž hlavní ulice Monte Cassino je v noci asi nejrušnější ulicí na celém polském pobřeží, je dostupnost historického Gdaňsku a přístavu Gdyně městskými vlaky. A poloostrovu Hel lodí. Nejhezčí pláže jsou pak v této oblasti právě na severu Helu, ale i v samotných Sopotech jsou přímo ve městě a velmi pěkné.

Kdo touží hlavně po přírodě, pro toho jsou asi nejlepší pláže kolem Ustky. Zajímavý, i když válkou dost poničený, je přístav Kolobřeh, odkud je to kousek na dánský ostrov Bornholm. Nejteplejší je moře na západě, ve Svinoústí, kde je možné bydlet v Polsku a chodit na pláže do krásných německých lázní za hranicí. Nově se tam otevírá rychlostní silnice od českých hranic, která udělá z tohoto letoviska nejdostupnější moře vůbec.

Nevýhody Baltu

Největším problémem není v Polsku v červenci a srpnu teplota, ale kvalita vody. Často se totiž, především v srpnu, stane, že je vyhlášen zákaz koupání kvůli sinicím.

Druhým problémem je krátká sezona a to, že polské moře je tu hlavně pro Poláky, kterých je čtyřicet milionů a další desítky milionů po Evropě a celém světě. A téměř všichni chtějí k Baltu.

Za kvalitu se i u polského moře platí, Poláci bohatnou, jsou tu i turisté ze Skandinávie a Německa, takže nečekejte nějakou láci. A pokud ano, tak i trochu spartánské podmínky. Poláci se u moře chtějí hlavně bavit, takže je tu rušná a někdy až pouťová atmosféra. No a pak je tu polská kuchyně - zvláštní a rozhodně ne pro každého.