Ceny energií v posledních týdnech závratně stoupají napříč Evropou i světem. Například v Evropě cena zemního plynu na chvíli vzrostla až o více než 800 procent. Zemní plyn se v mnohých státech využívá k vytápění domácností a také dodává elektřinu průmyslu a ve snahách upustit od využívání uhlí má hrát důležitou roli.

Mohou za to Rusové?

Nedostatek plynu na trhu může zároveň vážně ohrozit další oživování evropské ekonomiky. Cenu energií tlačí vedle snahy oživit ekonomiku také vysoká konkurenční poptávka v Asii, nižší zásoby po nepřiměřeně chladném jaru a horkém létu v Evropě, nižší dodávky z Norska kvůli opravám infrastruktury a ruské taktizování s plynovodem Nord Stream 2.

Kvůli růstu cen na trhu ukončují také činnost někteří velcí dodavatelé – v Česku například skončil jeden z největších dodavatelů energií, Bohemia Energy. Pro statisíce zákazníků to znamená automatický přechod k jiným dodavatelům, mnohdy ale za méně výhodné ceny.

Mnoho otázek

Můžeme hovořit o aktuální situaci jako o další energetické krizi a jak se současná situace liší od krize v roce 2009? Jak reaguje Česko a další evropské státy na masivní nárůst cen energií? Co je možné dělat na úrovni EU? Jaký podíl má na současném růstu cen Rusko? A jakou roli v tom hraje zelená transformace či Zelená dohoda pro Evropu? Dokážou investice do nových větrných nebo fotovoltaických elektráren plně pokrýt výpadky v produkci?

Debatu organizuje Evropská komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu v ČR a EUROPEUM Institute for European Policy. Mediálním partnerem debaty je Deník.cz

Hosty debaty Café Evropa, která bude přenášena zde a na Facebooku Deník to dnes od 17:30 do 19 hodin, budou tito odborníci:

Kateřina Davidová, výzkumná pracovnice, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Radoš Horáček, Generální ředitelství pro energetiku, Evropská komise

Tomáš Smejkal, vedoucí oddělení, Odbor strategie a mezinárodní spolupráce v energetice, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Evžen Tošenovský, člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Evropský parlament

Viktor Vodička, ředitel ústavu, Sdružení českých spotřebitelů.

Moderátorem bude Luboš Palata, evropský editor Deníku.

Café Evropa v DeníkuZdroj: DeníkCafé Evropa je formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů. Organizátory debat jsou Zastoupení Evropské komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, ve spolupráci s regionálními středisky Europe Direct a Eurocentry. Cyklus diskuzí začal v prosinci 2015 a od té doby přinesl divákům přes 80 debat, během kterých měli možnost se zapojit do diskuze s experty z různých oblastí.



Diskuze Café Evropa probíhají v Praze i v regionech ČR a navštívili jsme s nimi již větší i menší regionální města, kde se s vámi i Deník.cz bude těšit na viděnou. V roce 2020 se projekt s ohledem na nepříznivý vývoj pandemie přesunul do online prostoru, díky čemu si našel i nové příznivce, ale v okamžiku, kdy to bude možné se těšíme s vámi na přímá setkání na živých debatách.



Debaty probíhají ve formátu 2-3 hostů a jsou moderovány jedním z našich zkušených moderátorů. Právě tento tým v roce 2021 doplnil Luboš Palata z Deníku. S Deníkem od letošního roku projekt diskuzí Café Evropa navázal mediální spolupráci. Materiály a záznamy z debat najdete jak na Denik.cz, na Facebooku Denik a regionálních FB, tak v tištěných vydáních Deníku.