Vietnamci by v Česku, kde je nedostatek zaměstnanců, rádi pracovali. „Česko jim ale už roky nevydává pracovní víza,“ říká v rozhovoru pro Deník český velvyslanec ve Vietnamu a bývalý ambasador v USA Hynek Kmoníček.

Evropa pro Čechy - rozhovor Luboše Palaty s českým velvyslancem ve Vietnamu Hynkem Kmoníčkem | Video: Luboš Palata

Jak vypadá z pohledu Vietnamců Evropa, Evropská unie?

To jsou dvě odlišné věci. Evropskou unii znají lidé, kteří se pohybují ve státních funkcích a v politice. Kdybychom se zeptali lidí na ulici, nebudou vědět, o čem mluvíme.

A Evropa?

Evropa pojmem je a je to věc statusová. Když chci dokázat, že jsem bohatší a kulturnější než moji sousedé, pořídím si něco evropského. Když chci dokázat, že nevím co s penězi, pořídím si něco amerického.

Fatální problém: Česko má příliš volných pracovních míst. Utíkají mu peníze

Pokud patřím k bohaté vrstvě Vietnamců, pojedu na dovolenou do Evropy?

Vietnamská střední třída do Evropy jezdí a počty vietnamských turistů naším směrem stoupají. Do Evropy se jezdí na výlety, za kulturou nebo jako k nám do Česka za příbuznými. Zatímco do USA se jezdí „odkládat“ děti na tamní univerzity.

Evropská unie má s Vietnamem už tři roky dohodu o volném obchodu. Pomohlo to tomu, že je tam víc vidět evropské zboží?

Je to už poznat, byť z hlediska České republiky ne příliš. Je to dáno tím, že jsme do Vietnamu zatím příliš nevyváželi. Chyběly především ty výrobky, které dělají velké objemy českého vývozu. Tedy automobily a zbraně. To se nyní mění.

Škodovka přichází na vietnamský trh přesto, že velké clo na dovoz automobilů se snižuje velmi pozvolna. Povede to k tomu, že automobily budou ve Vietnamu postupně zlevňovat. Což je opak toho, na co jsme zvyklí v Evropě.

Velvyslanec Hynek KmoníčekZdroj: Deník/Zbyněk Pecák

Vietnamskému vývozu do Unie to také pomohlo?

Vietnamci si dohodu chválí. Vždy ale dodávají, že EU musí něco udělat se žlutou kartou na vývoz mořských plodů a ryb. Ono se to moc neví, ale Vietnam je dnes největším světovým vývozcem krevet. A když jsme u těch primátů, po Brazílii je Vietnam druhým největším vývozcem kávy.

Dohoda o volném obchodu má i svoji politickou část. Ve Vietnamu se měly třeba zlepšit pracovní podmínky. To se stalo?

V této oblasti je výrazný posun. Především dětská práce dnes ve Vietnamu fakticky neexistuje. V tom Vietnam skutečně výrazně pokročil. Svých závazků vůči Unii si je vědom. A protože je to země, kde vládne jedna strana a odbory jsou součástí vládních struktur, Vietnamci si to dokážou pohlídat, když k tomu mají motivaci.

Takže se dá říci, že dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem funguje?

Já bych to řekl takto. Bez této dohody by bylo firmám, obyčejným lidem a zákazníkům na obou stranách hůř.

Škoda zaštítí koncern VW také v jihovýchodní Asii. Továrnu staví ve Vietnamu

Je Evropa pro Vietnamce stále snem? Nebo to už díky růstu životní úrovně ve Vietnamu neplatí?

Obojí je pravdou současně. Podmínky ve Vietnamu se zlepšují. Ale pokud bych soudil z front na víza do Česka, zájem zejména mezi mladými lidmi je nadále obrovský a přesahuje možnosti Česka. Ale pokud jde třeba o postgraduální studenty z Vietnamu, ti už v Česku po studiích téměř nezůstávají. Protože ve Vietnamu dnes dostanou tito odborníci lepší zaměstnání než tady. Obvykle v nějaké velké nadnárodní firmě.

České firmy shánějí zaměstnance, je tu obrovská nabídka pracovních míst. Proč se nenabírají lidé ve Vietnamu, ale třeba v Indonésii?

To je správná otázka, a tu si také klademe. A musíme ji všichni klást na českém ministerstvu vnitra. Platí totiž rozhodnutí, že nebudeme brát pracovníky z Vietnamu. Můžeme vydávat jen víza na studium a sloučení rodin.

Více si poslechněte ve videorozhovoru. Mimo jiné se dozvíte, co čeká EU po volbách v USA.

Zdroj: Luboš Palata