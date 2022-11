Jak je tedy možné, že poté, co summit premiérů a prezidentů něco rozhodne, je to za měsíc je jinak?

Je to proto, že šéfové států a vlády pouze dali za úkol Evropské komisi, aby něco takového připravila. Zadání bylo navíc diplomaticky řečeno velmi mlhavé. A až teď, po měsíci, státy vidí, co Brusel vymyslel. O tom se teď jedná. Nejdříve velvyslanci členských zemí, ve čtvrtek už ministři energetiky. A ti teprve mají v moci Bruselem předložený návrh schválit. Nebo také neschválit.

To se navíc stále bavíme o nestandardním „krizovém scénáři“, kdy členské státy a Brusel obchází Evropský parlament. Kdyby se jednalo o normální směrnici, jak se v Unii říká zákonům, tak by musel projít složitým kolečkem hlasování evropských poslanců. Ti by k tomu odhlasovali svůj postoj a pak by se hledala shoda se státy EU.

Teď je to sice jednodušší, stačí shoda Bruselu a unijních států, ale stejně je k dohodě daleko. Je na tom vidět, že když něco summit EU „rozhodne“, tak vlastně rozhodnuto být vůbec nemusí.