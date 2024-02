Válka na Ukrajině může skončit velice rychle a náhle, uvádí Alexander Duleba, jeden z největších odborníků na postsovětský prostor v Evropě.

Evropa pro Čechy s Alexandrem Dulebou | Video: Deník/Luboš Palata

Blížíme se k třetímu roku ruské agrese proti Ukrajině. Máte nějaký důvod k optimismu, že by to mohl být poslední rok této války?

Netroufám říci, že válka skončí v tomto roce, protože pro to nevidím dostatek argumentů.

Takže Ukrajina už tu válku nemůže vyhrát?

Těmto náladám, které tvrdí, že je konec, protože Ukrajincům nevyšla jedna protiofenziva, že Rusové mají prostě navrch, že vyrábějí zbraně, mají mnoho lidí a převedli ekonomiku do vojenského režimu, bych chtěl odporovat. Tyto depresivní nálady se vyskytují jak mezi západními spojenci, tak v samotné Ukrajině, protože i tam jsou rozčarovaní, že letní ofenziva nevyšla.

A jak to tedy je?

Shrňme si, kde v této válce jsme. Ukrajincům jedna ofenziva nevyšla. Ale za dva roky jsme zatím viděli jen ukrajinská vítězství. Byl to neúspěch ruské snahy obsadit Kyjev, museli se stáhnout z různých oblastí Ukrajiny, přišlo velké vítězství Ukrajinců v Charkovské oblasti, pak vytlačili Rusy z části Chersonské oblasti na pravém břehu Dněpru. Vybojovali koridor v Černém moři a jsou schopni vojensky zabezpečit tranzit obilí z Ukrajiny z přístavů v Oděse a Mikolajivu. Objemy exportu jsou na číslech před válkou. A jedna ofenziva nevyšla.

Takže Rusové se nemohou cítit na koni?

Tato druhá největší armáda na světě je šťastná, že ustála jednu ukrajinskou ofenzivu. Takže pokud si to shrneme, máme trochu jiný pohled na tuto válku a na stav, v němž se nachází.

Co je tedy teď pro Ukrajinu klíčové?

Je to otázka podpory ze strany západních spojenců. Jde hlavně o dvě věci. Jde o (ve čtvrtek schválenou) podporu EU ve výši 50 miliard eur na příští čtyři roky. A pak je tu pomoc USA ve výši 60 miliard dolarů.

Politolog Alexander DulebaZdroj: se svolením SFPA

Kdyby tato pomoc nebyla, znamenalo by to, že by Ukrajina nemohla pokračovat v obraně proti Rusku?

Nebyl by konec, ale zásadním způsobem by to ztížilo situaci. Zhruba 40 procent ukrajinské ekonomiky dnes stojí. Jsou tam obrovské výpadky v příjmech státního rozpočtu. Pokud Ukrajinci tuto pomoc nedostanou, nemluvím o pomoci vojenské, ukrajinský stát nebude moci dál normálně fungovat a nebude se moci soustředit na plánování dalších vojenských operací. Pokud by tyto peníze nepřišly, Ukrajina by rychle zchudla. Bez finanční stability a perspektivy by byla velmi omezena její schopnost se bránit.

Mění se nějak vojenská pomoc Západu Ukrajině?

Jak říkají USA, musí se nyní Ukrajina vyzbrojit tak, aby mohla dlouhodobě zvládat vojenskou agresi Ruska. Ve hře jsou proto letadla, drony a další věci. Tedy dovyzbrojení ukrajinské armády.

O techniku, kterou dostali na letní ofenzivu, přišli?

Když Ukrajinci pochopili, že neprorazí přes ruské obranné linie, tak si ji většinu ušetřili.

A jak tento rok vidíte?

Spíše jako přípravu na budoucí ukrajinskou ofenzivu, jako rok dovyzbrojení ukrajinské armády. Ukrajina, která má podobně jako Rusko velké ztráty, potřebuje také obnovit jednotky na frontě, řeší se proto otázka nového ukrajinského zákona o mobilizaci.

Může přes to všechno válka skončit i překvapivě rychle?

Ano, může se to zlomit na ukrajinské i na ruské straně. Bude to o odhodlání a vůli pokračovat. Na straně Ukrajinců to vidím, protože nemají na výběr. Rusové mají.

Celý rozhovor si můžete pustit v podcastu a videopodcastu Evropa pro Čechy:

