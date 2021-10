V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” se šéfredaktorkou Euractivu Anetou Zachovou a evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se zaměříme na otázku možnosti a nutnosti výměny místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové za jinou osobu bližší nové vládní koalici.

Budeme se zabývat tím, zda je to vůbec technicky proveditelné a jaké světlo by to vrhlo na novou vládu i celou Českou republiku. A budeme se bavit i o tom, jakou práci Věra Jourová v Bruselu odvádí a jak moc či málo ne na této práci vidět, že na svůj post přešla z pozice ministryně za hnutí ANO v České vládě. Probereme také, zda by bylo dobré vyměnit i lidi připravující naše předsednictví v EU a kdo by měl být novým ministrem zahraničí. O tom a o mnohém dalším je dnešní další díl podcastu.

Podcast Deníku „Evropa pro Čechy" o dění nejen v Evropské unii. Pořadem provází evropský editor Deníku Luboš Palata, hostem je Aneta Zachová, šéfredaktorka Euractivu.