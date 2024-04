V migračním paktu kvóty, které by Česko nutily k přijetí uprchlíků z jiných zemí EU, prostě nejsou, říká jednoznačně evropský analytik Viktor Daněk.

Viktor Daněk, zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku Europeum, hostem Evropy pro Čechy | Audio: Deník/Luboš Palata

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” si rozebereme dopodrobna migrační reformu Evropské unie a vyvrátíme některé dezinformace, které se především z řad české opozice šíří českým veřejným prostorem. Hostem Evropy pro Čechy je zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Viktor Daněk. Pět let pracoval jako zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu a je dnes jedním z nejcitovanějších českých odborníků na problematiku Evropské unie.

V podcastu se dozvíte, co přesně obsahuje migrační pakt (nebo - jak se v Česku říká - migrační reforma) Evropské unie, který nedávno schválil v jeho definitivní verzi Evropský parlament. Budeme se bavit o tom, v čem reforma významně pomáhá Evropské unii v boji proti ekonomické migraci do EU, o výrazném přitvrzení vůči migrantům, kteří budou putovat na hranicích do detenčních zařízení, což je jen jiný název v tábory vězeňského typu. Popíšeme, jak se budou nově všichni migranti identifikovat a ti, kteří budou žádat o azyl opakovaně, budou okamžitě odesíláni z Evropy.

Kvóty prostě nebudou

Vyvrátíme také v Česku šířený mýtus, že reforma zavádí zpět kvóty, na jasných příkladech uvedeme, jak bude probíhat povinná solidarita, a také rozebereme, jak a proč se Česka týká výjimka v této povinné solidaritě. Zastavíme se také u toho, jak by nový migrační pakt mohl Česku naopak pomoci v případě opakování ukrajinské uprchlické krize. A budeme se bavit i o tom, proč se z hlediska střední Evropy nemohlo podařit nic lepšího přijmout a co hrozí, pokud nebude migrační reforma ze strany zemí jako Česko dodržována.

O tom a o mnohém dalším bude tento díl podcastu Evropy pro Čechy.

