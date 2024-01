Hnutí ANO je sice v Evropském parlamentu už deset let součástí velmi proevropské liberální frakce, ale v kampani před eurovolbami o EU téměř nic dobrého neříká, uvádí analytik Viktor Daněk.

Analytik Viktor Daněk je hostem podcastu Evropa pro Čechy. | Audio: Deník/Luboš Palata

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” s evropským editorem Deníku Lubošem Palatou budeme s Viktorem Daňkem, zástupcem ředitele institutu pro evropskou politiku Europeum, hovořit o situaci na české i evropské politické scéně pět měsíců před volbami do Evropského parlamentu.

Budeme v návaznosti na rozhovor s Klárou Dostálovou, nominovanou na jedničku ANO v evropských volbách, hovořit o evropské politice hnutí ANO a jeho předvolební kampani. Ta se výrazně odlišuje od toho, jak posledních deset let vystupují europoslanci hnutí ANO v Evropském parlamentu.

Zastavíme se u otázky, jak může výsledek evropských voleb ovlivnit to, že mnozí příznivci hnutí ANO zřejmě k volbám nepřijdou a co by to mohlo změnit. Zabýváme se i tím, zda je hlavní tahák kampaně vedené Andrejem Babišem, kterým je boj proti nelegální migraci, smysluplný v situaci, kdy Česko žádná migrační vlna neohrožuje. A kdy Evropská unie přijala reformu azylové politiky, z níž zmizelo povinné přerozdělování žadatelů o azyl.

Podíváme se i na situaci ve zbytku Evropské unie, na evropské protesty zemědělců, hovoříme rovnež o šancích krajní pravice na posílení pozic a také o tom, proč by Češi měli k eurovolbám jít a hlasovat.

O tom a o mnohém dalším bude tento díl podcastu Evropy pro Čechy.