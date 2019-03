Britský parlament včera i napotřetí odmítl dohodu o vystoupení z Unie, kterou uzavřela premiéra Theresa Mayová. Británie tak zůstává v EU, a to nejméně do 12. dubna.

Víte, co to znamená „brexitovat“? Profesor University of New York in Prague Tomáš Klvaňa pojem vysvětluje takto: „Na večírku ohlásíte, že už odcházíte, ale jsou to už dvě hodiny, máte v ruce další drink a vy pořád ne a ne vypadnout.“