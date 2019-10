"V dlouhodobém horizontu bude růst mnohem pomalejší ve srovnání se setrváním v EU a výrazně slabší než za podmínek sjednaných Mayovou," uvedli ve své analýze Dan Hanson a Jamie Rush ze společnosti Bloomberg Economics.

Analýza v případě Johnsonovy dohody dlouhodobý růst odhaduje na méně než 1,5 procenta ročně. V případě dohody sjednané Mayovou by růst podle analýzy činil 1,7 procenta a při setrvání v EU 1,9 procenta.

Mnohem škodlivější dopady

Podle agentury Reuters směřuje Johnsonova dohoda ve srovnání s dohodou Mayové k menšímu regulačnímu propojení s EU a k větším obchodním bariérám. "Je to z hlediska ekonomického dopadu mnohem škodlivější než brexitová dohoda Theresy Mayové," uvedl Anand Menon, ředitel institutu The UK in a Changing Europe.

Dosažení nové brexitové dohody dnes oznámili Johnson a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Není ale jisté, zda dohodu schválí britští zákonodárci, kteří o ní budou hlasovat v sobotu. Britská opozice i severoirští spojenci menšinové vlády premiéra Johnsona už dali najevo, že dohodu nepodpoří. Předchozí dohodu dojednanou bývalou premiérkou Mayovou britští poslanci třikrát odmítli.