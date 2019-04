Místopředsedkyní této liberální, eurofederalistické, prounijní skupiny je Dita Charanzová, jednička ANO v evropských volbách. Jisté je, že tato drobná blondýna je jednou z nejviditelnějších a také nejpracovitějších zástupců českých voličů v Bruselu. Z jejího okruhu aktivit lze namátkou jmenovat legislativu, která zlevnila volání napříč Evropou, ale také cenu SMS z Česka do zemí EU či větší bezpečnost na evropských komunikacích.

V rámci úpravy telekomunikační legislativy prosadila zavedení systému mobilního varování, a to na celém území EU. Angažovala se i v projednávání tzv. zbraňové směrnice, kdy podala 70 pozměňovacích návrhů. Z výsledného textu tak nakonec byly odstraněny největší nesmysly týkající se například omezení sportovních střelců, biatlonistů, zbraní ve sbírkách muzeí apod.

Prostředky pro venkov

Přesto se o hnutí ANO a jeho působení v europarlamentu hovořilo hlavně v souvislosti s Pavlem Teličkou a Petrem Ježkem, kteří se přede dvěma lety s hnutím rozešli, a to především kvůli Babišově kritice.

Letos ANO vsadilo na dvě zkušené europoslankyně a šéfku sněmovního výboru pro sociální politiku Radku Maxovou, která se profiluje jako zastánkyně manželství homosexuálů a přijetí Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách.

Velkou šanci má i Martin Hlaváček (39), specialista na zemědělskou problematiku, který se jí věnoval v Bruselu jako diplomat šest let. „Podle současného návrhu by se prostředky pro český venkov měly v rámci sedmiletého finančního rámce výrazně zkrátit. To bych rád pomohl zvrátit,“ řekl Deníku Hlaváček, který je trojkou kandidátky.

O dvě místa níž je bývalý Pirát Ondřej Knotek. Ten by chtěl zasednout ve výboru pro životní prostředí, i když ho zajímají také energetika a průmysl, neboť v tom vidí spojité nádoby. „V oblasti změny klimatu by se Unie měla zaměřit na celosvětová řešení, protože výsledku nedosáhneme, když v Evropě budeme kvůli emisím zavírat fabriky, zatímco na druhém konci Země se budou kácet deštné pralesy,“ sdělil Deníku.