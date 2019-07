„Myslím si, že už tím, že je žena, ale i tím, že byla úspěšná, bychom mohli mít šanci získat nějaké ekonomické portfolio. Je samozřejmě otázka, jaké,“ uvedl včera Babiš. „Myslím si, že pro nás je důležité nějaké ekonomické portfolio jsme silná proexportní země, takže logicky bychom měli chtít oblast vnitřního trhu nebo mezinárodního obchodu,“ uvedl už dříve na svém Facebooku. Včera k tomu dodal, že definitivně jasno bude zřejmě až koncem září, měsíc předtím, než se nová Evropská komise i samotná Leyenová ujmou úřadu.

Babiš také uvedl, že doufá, že na českou eurokomisařku by mohl vyjít některý z vlivných postů. A to i proto, že při rozdělování nejvyšších funkcí v rámci Evropské unie vyšla Visegrádská čtyřka a celý východ EU naprázdno.

„Schůzka dopadla skvěle,“ pochvaloval pak si více než hodinové jednání s Leyenovou Babiš. O budoucím uplatnění Jourové se ale Babiš moc nedozvěděl. „Paní předsedkyně se k tomu nevyjadřuje, ani jsem nečekal, že by se vyjádřila,“ přiznal.

Vláda nerozhodla

Babišovu cestu nebylo z hlediska úvah o novém českém eurokomisaři brát jinak než jako spíše soukromou konzultaci.

Kandidáta, či kandidátku na místo eurokomisaře za Českou republiku totiž nejmenuje premiér, jak by to někdy z Babišových vyjádření mohlo vypadat, ale jde o rozhodnutí vlády. Kabinet přitom ještě o Jourové jako kandidátce podle vicepremiéra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka nejednal. Sociální demokracie dala najevo, že může na tento post navrhnout svého kandidáta.

„Samozřejmě sociální demokracie je připravena do té debaty vstoupit i přijít v případě potřeby s vlastním kandidátem. Nás teď zajímá to, jak pan premiér vyjednává o případném portfoliu, a jsme připraveni na to adekvátně reagovat,“ uvedl před týdnem Hamáček.

Pozice sociální demokracie je však o hodně slabší než ANO. Také kvůli tomu, že ve volbách do Evropského parlamentu strana propadla a nemá žádného europoslance.