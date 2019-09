Pokud by se současná česká eurokomisařka Věra Jourová ujala v příští Evropské komisi (EK) dohledu nad dodržováním principů právního státu, byl by to projev důvěry vůči České republice. Premiér Andrej Babiš to dnes řekl novinářům v Budapešti. Současně ale dodal, že k tomu podle něj nedojde.

"Pokud by český komisař měl mít na starosti právní stát, tak by to byla obrovská důvěra. Já si myslím, že to tak nedopadne," řekl Babiš, který během dneška vystoupil v maďarské metropoli na konferenci o demografii a také navštívil společné jednání zástupců partnerských českých a maďarských měst a obcí.