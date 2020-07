Po čtyřdenním bloku schůzek v Londýně si obě strany vyměnily obvinění z blokování postupu, a zejména šéf unijního týmu Barnier byl otevřeně kritický. Britská vláda podle něj v posledních týdnech nedává najevo ochotu hledat řešení složitých problémů.

"Protože se Spojené království aktuálně odmítá zavázat k otevřené a spravedlivé soutěži a k vyvážené dohodě o rybolovu, obchodní dohoda se v tuto chvíli nezdá pravděpodobná," citovala Barniera agentura Reuters.

Barnierův britský protějšek v písemném prohlášení rovněž zmiňoval "významné oblasti neshod" a naznačil, že EU ignoruje požadavky, které opakovaně formuloval britský premiér Boris Johnson. Londýn podle něj nechápe, proč unie nechce s Británii uzavřít dohodu podobnou té, kterou má s Kanadou.

"Bohužel je jasné, že v červenci nedosáhneme 'předběžné shody na základních principech dohody', která byla stanovena jako cíl na vrcholné schůzce 15. června. (…) Musíme se vyrovnat s možností, že (dohoda) nebude dosažena," konstatoval britský vyjednavač Frost.

Obě strany zároveň hovořily o jistém posunu a podle britského prohlášení je stále možné najít na podzim společnou řeč. U otázky přístupu unijních rybářů do britských vod a nastavení společných pravidel hospodářské soutěže ovšem přetrvávají spory. Podle Barniera Londýn požaduje "takřka úplné" vyloučení rybářských lodí EU z britských vod, což je "zkrátka nepřijatelné".

"Čas na odpovědi se rychle krátí," řekl Barnier novinářům. Přechodné období stanovené pro odchod Británie z EU a určené pro dojednání nového partnerství skončí na konci roku, tedy za 161 dní. V Británii bude do té doby nadále platit unijní právo, ačkoli země od letošního února členem EU již formálně není. Pokud se za dalších pět měsíců budoucí vztahy nepodaří dojednat, přineslo by to bariéry ve výměně zboží i služeb.