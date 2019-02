"Dělám, co mohu," řekl dnes Barnier v rozhovoru poskytnutém rozhlasové stanici France Info. Zároveň vyzval i všechny ostatní, aby "udělali vše", co je v jejich silách, aby se dosáhlo dohody. "Je načase, aby se v té zemi (Británii) uskutečnil dialog mezi většinou a opozicí," dodal.

"Není přesné, když řekneme, že nejpravděpodobnější je \'no deal\'," řekl dále Bernier s odkazem na scénář odchodu Británie z EU bez dohody. "Je to jedna z možností, není to ještě pravděpodobnost," dodal.

Brexit je naplánován na 29. března. V úterý ale Mayová poprvé připustila, že Británie může požádat o krátký odklad termínu odchodu země z EU. Přistoupit k tomu ale chce jen v případě, že britští poslanci odmítnou při nadcházejícím hlasování její brexitovou dohodu i možnost, aby země opustila Unii zcela bez dohody.

Vyjednávání začíná přinášet ovoce





Dnes bude Dolní sněmovna o úterním oznámení Mayové debatovat a večer má hlasovat o dodatcích, které mohou ovlivnit další postup vlády. Labouristé hodlají k hlasování předložit například dodatek, který má podpořit jejich brexitový plán.

Lídr opozice Jeremy Corbyn již avizoval, že pokud poslanci tento dodatek odmítnou, labouristé oficiálně podpoří vypsání dalšího referenda. Přijatými pozměňovacími návrhy se vláda nemusí řídit, ovšem byla by pod značným politickým tlakem, aby tak učinila.

Mayová dnes v článku v listu The Daily Mail uvedla, že odklad brexitu si nepřeje a že se "naprosto soustředí" na dosažení dohody do 29. března. Napsala rovněž, že její snaha vyjednat s unií některé ústupky ohledně takzvané irské pojistky "začíná už přinášet ovoce".

Mayová v příspěvku v The Daily Mail rovněž kritizovala předsedu labouristů Corbyna, jehož "cynické politické hry" by podle ní Británii vrátily na úplný začátek.

Spor o irskou pojistku

Hlavní spor se nyní vede o takzvanou irskou pojistku, o které není ale podle dnešního Barnierova prohlášení možné znovu vyjednávat. Dosavadní podoba pojistky vyvolává u některých britských poslanců obavu, že její uplatnění - byť je až záložním řešením - může Británii připoutat k unijním strukturám i po odchodu země z EU. Takové úvahy patří k hlavním důvodům, proč dohoda o podmínkách brexitu nezískala dosud v britském parlamentu podporu.

Konzervativní britský poslanec Jacob Rees-Mogg, který je jedním z hlavních zastánců důsledného oddělení Británie od unijních struktur, dnes řekl, že by mohl podpořit v parlamentu brexitovou dohody premiérky Mayové, pokud by byla irská pojistka časově omezená.

Pro dohodu by prý byl ochoten hlasovat, "pokud by tu bylo jasné datum, které říká, že pojistka končí, a pokud by bylo v textu dohody nebo v obdobě textu dohody".