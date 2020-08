Mluvčí prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov také uvedl, že sami Bělorusové by si měli vyřešit situaci ve své zemi, kde druhým týdnem pokračují protesty proti zvolení Alexandra Lukašenka prezidentem.

"Samozřejmě pokládáme v nynější situaci za hlavní, aby nedošlo k žádnému ovlivňování zvenčí, k žádnému vměšování zvenčí," řekl novinářům Peskov. Současně hovořil o nezbytnosti vytvořit podmínky, aby situace zůstala "v právním rámci, ve kterém by se mohl uskutečnit nezbytný dialog".

Mimořádný virtuální summit začal v poledne. V Minsku se zároveň podle tiskových agentur sejde koordinační rada, kterou založila opozice, aby napomohla k hladkému předání moci. K tomu by podle členek rady měl napomoci i avizovaný brzký návrat vůdkyně opozice Svjatlany Cichanouské z litevského exilu.

Dosavadní prezident Lukašenko podle běloruských úřadů v prezidentských volbách z 9. srpna získal přes 80 procent hlasů. Opozice i vlády mnoha zemí ale považují výsledek za zmanipulovaný a v Bělorusku pokračují masivní protesty.

Sankce proti představitelům

Ministři zahraničí zemí EU se minulý pátek shodli na sankcích proti běloruským představitelům zodpovědným za násilné zákroky proti demonstrantům a za falšování výsledků sporných voleb hlavy státu.

Ještě před dnešním mimořádným jednáním premiérů a prezidentů zemí EU budou mít videokonferenci předsedové vlád států visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) a pobaltských zemí.

"My nechceme poškodit tu zemi, ty lidi. Mají to být sankce vůči konkrétním osobám. To nejsme my, kteří to navrhují, bude to návrh Evropy, který by měl přinutit ten režim, aby akceptoval právo Bělorusů na svobodné volby," prohlásil v úterý český ministerský předseda Andrej Babiš.