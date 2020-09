Evropská unie neuznala výsledek srpnových voleb, v nichž Lukašenko obhájil mandát. Podle unie nebyly demokratické a spravedlivé a Lukašenkův režim tvrdým potlačováním následných protestů porušuje lidská práva. Unijní diplomacie nyní chystá seznam asi 40 běloruských činitelů, kterým chce zmrazit majetek v EU a zakázat cesty na území bloku.

"Lukašenko by měl být v čele seznamu," řekl šéf europarlamentní frakce liberálů Dacian Ciološ. EU by měla schválit seznam co nejrychleji, dodal. Bělorusové by podle něj stěží pochopili, že unie hodlá potrestat jiné představitele režimu a hlavního strůjce falšování voleb a násilných represí vynechá.

O sankcích budou příští pondělí jednat unijní ministři zahraničí a seznam má podporu velké většiny zemí, Lukašenko na něm však nefiguruje, neboť řada států mu chce dát čas na zahájení dialogu.

"Pokud chceme, aby Evropa byla důvěryhodná, měla by sankce schválit Evropská rada," řekl europoslancům šéf unijní diplomacie Josep Borrell s odkazem na summit evropských lídrů, kteří se do Bruselu sjedou příští čtvrtek.

V běloruské metropoli Minsku nyní každou neděli protestuje podle odhadů médií a opozice na 100.000 lidí, kteří volají po Lukašenkově odchodu a vypsání nových voleb. Velká většina diskutujících poslanců tyto požadavky dnes podpořila. Někteří z nich se kromě Lukašenka obraceli i na ruského prezidenta Vladimira Putina, který by podle nich neměl do vývoje v Bělorussku zasahovat. Putin Lukašenkovi slíbil štědrou hospodářskou pomoc a nabídl také asistenci ruských pořádkových sil, pokud by se tvrdě zasahujícím běloruským kolegům situace vymkla z rukou. Podle některých evropských zákonodárců tím může být ohrožena nezávislost Běloruska.

Řada dalších europoslanců zdůrazňovala, že unie musí podporovat běloruskou opozici, jejíž lídři jsou vězněni či vyháněni ze země. Několik politiků hovořilo o tom, že jejich kluby navrhují jednotlivé lídry či celou běloruskou opozici na Sacharovovu cenu, kterou EP každoročně uděluje bojovníkům za svobodu a demokracii.