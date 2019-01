„Nemyslím si, že britskou veřejnost uspokojí příběhy o fantastické náhradní dohodě, která se nějakým způsobem vynoří z šuplíku kdesi v Bruselu,“ prohlásil Lidington. „Dohoda, která je na stole, vyžadovala velice obtížné ústupky z obou stran.“

Úterní hlasování parlamentu podle něj ukazuje, že řada zákonodárců se obává tvrdého brexitu. Podle Lidingtona však nestačí, aby poslanci dali najevo, co nechtějí. Bez jakékoli alternativy je totiž odchod bez dohody tím nejpravděpodobnějším. „Parlament musí říct, pro co jsou ochotni hlasovat. Jednáme o dohodě, kterou jsme vyjednali se 27 suverénními státy v Evropě,“ doplnil politik.

Ačkoli Velká Británie podle tamních médií usiluje o odložení brexitu, ke kterému má dojít již 29. března, na pozdější datum, premiérka Mayová jakýkoli odklad opakovaně vyloučila. Zákonodárce zároveň několikrát varovala, že případné zamítnutí sjednané dohody povede k opuštění unie bez jakýchkoli záruk.

'It's this deal, or it's no-deal exit, or it's reverse the 2016 decision entirely.'



The PM's Deputy David Lidington has warned other MPs there will be no alternative 'fantasy' deal to what Theresa May has negotiated. pic.twitter.com/1ta2EwjDzq